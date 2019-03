Zdražování bydlení v posledních patnácti letech předstihlo růst průměrné mzdy

Ceny bytů v Praze rostou rychleji než příjmy. Vychází to z aktuálního srovnání, které zpracovali statistici. Za posledních patnáct let byty v hlavním městě zdražily téměř 2,5 krát, jinde to byl dvojnásobek. Průměrná mzda se přitom od roku 2005 o tolik nezvedla. Zdražovaly ale i energie, jako jsou zemní plyn, elektřina nebo vodné a stočné. V porovnání s tím byl nejmenší nárůst u potravin.