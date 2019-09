Praha musí začít stavět družstevní byty, říká radní pro bydlení. A chce údaje o Airbnb

„Družstevnictví má u nás stoletou tradici. Lidé jsou na to zvyklí,“ uvedla Marvanová v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou. „Bude-li na konci roku schválen definitivní záměr, mohli bychom vyhlásit soutěž, do které by se mohla přihlásit bytová družstva, a ve spolupráci s městem by začaly vznikat družstevní bytové domy.“

Pražský plán momentálně počítá s tím, že metropole pro družstevní výstavu poskytne své pozemky a současně tak rozšíří svůj bytový fond. Podle Marvanové by cenově dostupnější bydlení (družstevníci byt splácí v nájmu) mohlo sloužit profesím, které si chce hlavní město na svém území udržet, jako jsou policisté, zdravotní sestry nebo učitelé.

„Družstevní bydlení by mělo být pro střední vrstvu, například mladé rodiny, které mají problém získat hypotéku, a mohlo by to být i řešení pro seniory,“ doplňuje Marvanová s tím, že pro sociálně slabé Pražany by metropole ráda využila některé ze dvou tisíců prázdných obecních bytů, s nimiž v současnosti hospodaří městské části.