Dostupné bydlení řeší všichni, zákon připravíme, tvrdí Valachová. Piráti jsou skeptičtí

Vláda proto podle Valachové připraví zákon, který bude řešit situaci s bydlením obecně. „Abychom neřešili jen bytovou nouzi a bydlení pro ty nejohroženější, chceme připravit takový zákon, ve kterém se bude řešit i nájemní a družstevní bydlení. Aby nás společnost podporovala a každý se v tom našel,“ vysvětlila záměr Valachová, která je členkou vládnoucí koalice složené z hnutí ANO a sociální demokracie.

Kabinet to podle ní stihne ještě letos. „Ten zákon potřebujeme. Do konce roku budeme mít paragrafy. A my je mít budeme,“ zdůraznila.