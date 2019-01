Drahé hypotéky zvyšují zájem o nájemní bydlení. Jeho rozvoji chce pomoci i stát

V Česku vyroste víc bytů pro nájemní bydlení

Nájemních bytů bude v Česku přibývat. Na jejich stavbu se připravují i developeři, kteří dosud prodávali byty jen do vlastnictví. „Platí, že čím vyšší je ve státě hrubý domácí produkt na obyvatele, tím je také vyšší podíl nájemného. Ovlivnila to i krize z roku 2008, kdy stále více lidí chce bydlet v nájmu, a ne ve vlastním bydlení,“ tvrdí sociolog Martin Lux z Akademie věd.

V současné době lidé podepisují nájemní smlouvy nejčastěji na rok, na dva. To by se mělo změnit. „Vrátíme se zpátky do doby, kdy je nájemní bydlení domovem, a ne jen přechodnou možností. Nájemní doba se bude prodlužovat a to je dobře pro obě strany,“ domnívá se ředitel Central Europe Holding Jiří Pácal.

Majitelé nemovitostí vidí při podpisu dlouhodobých smluv jeden problém: rádi by, aby existoval registr neplatičů a oni byli při výběru nájemníků lépe chráněni.