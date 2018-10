Zákon o sociálním bydlení padá pod stůl. Podle Babiše i Dostálové postačí, když obce dostanou peníze

Spoluzakladatel spolku Naděje Ilja Hradecký však varoval, že dobrovolná pomoc není v Česku příliš obvyklá. „U nás (…) co není dané zákonem, to se nedělá,“ upozornil.

V minulosti přitom Dostálová velmi jednoznačně a neochvějně tvrdila , že jinou možnost než zákon o sociálním bydlení nepřipouští. Změnit názor ji prý přiměla argumentace starostů. „Obce vznášely argumenty. (…) Jsou našimi partnery a my musíme naslouchat jejich potřebám,“ uvedla ministryně. „Ani jsme nedali obcím šanci, aby se o své občany postaraly, a hned na ně jdeme zákonnými prostředky,“ dodala. Očekává přitom, že bez zákona by mohly byty vzniknout dokonce rychleji.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové je možné vytvářet sociální byty i bez zákona, který by to obcím nařizoval. „My jsme se přiklonili na stranu obcí a říkáme, že není nutno dávat zákonně obcím povinnosti,“ řekla. Dodala, že povinnost vytvářet sociální byty vlastně vyplývá i ze zákona o obcích, který jim nařizuje starat se o své občany.

Premiér Andrej Babiš se o zrušení přípravy zákona zmínil v září, hovořil o tom, že místo toho vznikne investiční program výstavby nových bytů, ze kterého dostanou obce na stavbu dvě miliardy ročně. V úterý ale dostal předseda vlády výzvu, která směřuje opačným směrem. Odbory a neziskové organizace poslaly otevřený dopis, ve kterém požadují, aby vláda zákon o sociálním bydlení dokončila. Signatáři mimo jiné upozornili, že dvě miliardy korun ročně by podle odhadů ministerstva pro místní rozvoj mohly stačit na 1400 bytů, což by ani nepokrylo roční přírůstek lidí v bytové nouzi, který vládní materiál odhaduje na 3000 domácností

Klára Dostálová si ale myslí, že je částka odpovídající. Odkázala na peníze, které nyní čerpají obce z evropských fondů. „Aktuální částka je tři miliardy z Integrovaného regionálního operačního programu. To znamená, my máme dvě miliardy na sociální bydlení plus miliardu na zvýhodněné úvěry na dostupné bydlení,“ srovnala. Dodala, že obce navíc budou moci čerpat další peníze z nových evropských fondů, které vzniknou po roce 2021.

Člen Platformy pro sociální bydlení a končící náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno) ujistil v 90‘ ČT24, že argumenty ministryně Dostálové na postoji signatářů nic nemění. „Je komické, že po letech, kdy byl souhlas, že má být zákon o sociálním bydlení, najednou zjistit, že zákon není potřeba. Domnívám se, že je systémově nutný, že to bez něj nemůže fungovat,“ míní.

Zákon o sociálním bydlení připravila již bývalá Sobotkova vláda, nakonec ale padl po jedné z rozmíšek koaličních sociálních demokratů a ANO. Nelíbil se ale ani opozici. To se ale již alespoň částečně změnilo. „Jsem přesvědčena, že takový zákon by měl vzniknout, že zákon o sociálním bydlení bychom měli mít,“ uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Předchozí návrh však podle ní byl příliš široce rozkročen, protože by pak měl nárok na sociální byt „každý dvacátý“.

Zákon o sociálním bydlení by nalezl podporu i u Pirátů. „Zkušenosti ukazují, že to není až tak drahé. Samotná sociální práce vyjde na 50 až 60 tisíc na rodinu na rok,“ upozornila jejich poslankyně Olga Richterová. Podle ní by proto bylo nejlepší najít „nástroj, jak obcím zaručit, že budou-li dostávat lidi do bydlení, tak za nimi peníze přijdou“. „Nedovedu si představit, že pouhý investiční program by je mohl motivovat,“ dodala.