Ve vážné bytové nouzi v Česku žije 83 tisíc lidí, z toho přes 20 tisíc dětí, odhalila analýza

Experti se zaměřili také na to, zda města přidělovala byty rodinám z ubytoven a azylových domů. Zjistili, že v některých místech by dosavadním tempem mohlo přestěhování všech domácností do obecního bydlení trvat až půl století. Výsledky ukázaly, že města často nemají přehled o tom, kolik rodin v bytové nouzi v nich vlastně žije.

Sledovali také to, jak je na tom s byty 24 měst s největší bytovou nouzí. Třetina z nich vlastní méně než deset bytů na tisíc obyvatel. V letech 2016 a 2017 se ve sledovaných městech uvolnilo 7113 bytů, sociálních bytů radnice přidělily 1023. Víc než pět stovek uvolněných bytů bylo v Ostravě, Brně, Havířově a Praze. Města měla v majetku 2400 bytů před rekonstrukcí, u 900 z nich stačily menší opravy do 100 tisíc korun.

„Často se říká, že místní samosprávy znají situaci nejlépe, ale to neplatí. Podle našich dat se jednoznačně ukazuje, že asi dvě třetiny z oslovených obcí vůbec neevidují počty rodin v bezdomovectví, některé z nich nám posílaly čísla, která neodpovídala realitě. To znamená, že jen třetina obcí má nějakou základní představu.“

Podle analýzy se do bytové nouze každý rok dostává 11 700 domácností. Některé z nich do ní spadnou poprvé, jiné opakovaně. Autoři podotýkají, že ne všichni potřebují sociální byt. Řadě lidí by podle odborníků stačila podpora, a to třeba poradenství, příspěvek na kauci při pronájmu či poskytnutí garance pronajímatelům.

Úřady práce mohou už nyní lidem v tísni poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci právě na kauci. Podle analýzy se ale pravidla vyplácení v různých částech republiky výrazně liší. Zatímco v některých místech tuto podporu na získání pronájmu dostane 90 procent žadatelů, jinde pouze čtvrtina. Doplatek na bydlení v ubytovnách dostávají asi tři pětiny rodin a dvě pětiny bezdětných domácností.

Podle Platformy pro sociální bydlení se Česko neobejde bez zákona, který by stanovil povinnosti obcí, úlohu úřadů a financování pomoci i prevence. „Není představitelné, že si nejvíce zasažená města poradí s bytovou nouzí bez nástrojů, které může přinést jedině zákon,“ uvedli autoři.

Valachová: Návrh zákona musí být do konce roku, jinak se nestihne

Podle poslankyně vládní ČSSD Kateřiny Valachové by se měl návrh zákona o dostupném bydlení dostat do sněmovny nejpozději do konce tohoto roku, aby se do voleb stihl projednat a schválit. Normu by mělo připravit ministerstvo pro místní rozvoj. Ve svém legislativním plánu pro letošek ji ale nemá. Ve hře je i to, že by předlohu sepsali poslanci. Sněmovní volby by se měly konat na podzim 2021.

„Od roku 2005 skutečně selháváme v tom najít shodu ve sněmovně a zejména s obcemi a městy na tom, jak má zákon o bydlení vypadat. Teď jsme v situaci, kdy už si nemůžeme vybírat. Je jasné, že tahle vláda, nebo poslanci této sněmovny, musí přinést a odhlasovat řešení. Pro mě je jedno, jestli to bude vládní, nebo poslanecký návrh. Musí na něm být politická shoda,“ uvedla Kateřina Valachová.