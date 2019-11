Opozice chce v rozpočtu přesunout přes sto miliard. Pro vládu je to nepřijatelné

„Sto miliard by znamenalo vlastně předělání rozpočtu, a to je v tuto chvíli pro nás nepřijatelné,“ uvedla ministryně Schillerová.

Opoziční strany nejvíc tlačí na to, aby vláda přidala další miliardy na platy učitelů. Například místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti) by chtěl „posílit navýšení platů učitelů o pět miliard.“ Předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek (TOP 09) by je využil nejen na platy, ale i na pracovní zázemí učitelů. Místopředsedkyně STAN a místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová uvedla, že po takovém přidání by se platy učitelů zvýšily celkově o 15 procent, tak jak slíbil premiér.

Vládní hnutí ANO i ČSSD ale návrh na přesun pěti miliard k učitelům odmítají. Pro příští rok počítají s růstem platů pedagogů o 10 procent. To se však nelíbí třeba koaliční poslankyni a exministryni školství Kateřině Valachové z ČSSD, která váhá, jestli rozpočet podpoří.

ODS hraje o 46 miliard korun

Nejvíc peněz, 46 miliard korun, hodlá v rozpočtu přesunout opoziční ODS. Peníze chce předat na splátky státního dluhu. Strana by naopak potlačila slevy na jízdném pro studenty a seniory, a získala tak více než pět miliard. Dalších sedm miliard by uspořila seškrtáním platů úředníků.

„Je cesta snížit byrokracii, to znamená snížit počet úředníků a tím pádem ušetřit na celkovém objemu mezd. Neznamená to, že těm dobrým výkonným úředníkům bychom chtěli dát méně peněz,“ přiblížil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Schillerová je vstřícná k návrhům komunistů

Komunisté požadují za podporu rozpočtu přesunout na své priority 1,5 miliardy korun. Peníze mají jít třeba na sociální služby nebo na výstavbu bytů a školek. Ministryně financí je k tomu vstřícná. „Ano, KSČM potom aktivně podpoří státní rozpočet,“ potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip.

Všechny další nevládní strany podporu rozpočtu vylučují. Vadí jim hlavně navržený čtyřicetimiliardový schodek. „V tuto chvíli se dá říct, že rozpočet nepodpoříme,“ řekl například místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Závěrečné schvalování rozpočtu se uskuteční v Poslanecké sněmovně příští týden. Senát rozpočet neposuzuje. Prezident republiky Miloš Zeman už vzkázal, že státní rozpočet na příští rok podepíše.