ŽIVĚ: Senátoři mají rozhodnout o daňovém balíčku nebo navýšení rodičovského příspěvku

Senát v daňových změnách asi odmítne dvojnásobné zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí nebo vyšší zdanění loterií. Mohl by na doporučení hospodářského výboru rovněž zrušit solidární daň a zvýšení daně na tabák rozložit do čtyř let. Výbor doporučil také úpravy ve zdanění technických rezerv pojišťoven.

Horní komora zřejmě poskytne znovu možnost získat navýšení rodičovského příspěvku i rodičům s dětmi do čtyř let věku, kteří už příspěvek v dosavadní výši vyčerpali. Navýšení od příštího roku představuje 80 tisíc korun. Kvůli nejasnostem ohledně dalšího vzdělávání veterinářů Senát asi vrátí sněmovně novelu, která má mimo jiné zpřísnit pravidla pro chov psů.

Senátními kandidáty na veřejného ochránce práv by se mohli stát vládní zmocněnec pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva Vít Alexander Schorm a advokát Jan Matys. Nástupce ombudsmanky Anny Šabatové, které skončí šestileté funkční období v polovině února příštího roku, bude nakonec vybírat z navržených adeptů sněmovna.