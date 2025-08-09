Vedra mohou mít neblahý dopad na některá léčiva. Nejcitlivější jsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ty v kapalné formě, biologické přípravky či injekce, u nichž horko nejčastěji snižuje účinnost. Při přepravě přípravků z lékárny i na dovolenou doporučují odborníci používat chladicí obaly. Léky by také neměly zůstávat v rozpáleném autě ani v zavazadlovém prostoru letadla.
Vedra mohou snížit účinnost řady léků. Experti radí, jak je uchovávat
Diabetik vystavil své inzulinové pero v autě na cestě do Chorvatska přímému slunci a horku, krátkou dobu nepovažoval za škodlivou. Přestože si poté všiml, že je roztok zakalený, inzulin si aplikoval.
„Následkem degradace inzulinu ztratil lék svou účinnost. Pacientovi se výrazně zvýšila hladina cukru v krvi, což vedlo k pocitu únavy, silné žízně, častému močení a celkové malátnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o delší cestu a pacient si nemohl ihned zajistit nový inzulin a jeho stav se zhoršoval, musel vyhledat lékařskou pomoc v nejbližší nemocnici,“ popisuje konkrétní případ Barbara Bažantová, lékárnice a konzultantka sítě lékáren BENU.
„Automaticky předpokládat, že léky vydrží horko, se nemusí vyplatit. A už vůbec není dobré je uchovávat v rozpáleném autě,“ potvrzuje mluvčí sítě lékáren Dr.Max Michal Petrov.
Ohrožené sirupy, inzulin i čípky
Nejcitlivější na vysoké teploty jsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv léky v kapalné formě, například sirupy, suspenze, oční kapky, injekce či infuze. Ale i inhalátory a spreje.
„Dále pak biologické přípravky, některé injekce, například Clexane (lék proti krevním sraženinám, pozn. red.), čípky a masti, u nichž může dojít i ke změně konzistence, například roztátí. Tablety a kapsle jsou na krátkodobé vystavení vyšším teplotám méně citlivé, ale i u nich platí, že teplo může poškodit jejich jakost – například urychlit rozklad účinné látky,“ upozorňuje ředitel SÚKLu Tomáš Boráň.
Podle farmaceutky Jitky Dolejšové z Ústavní lékárny IKEM se vliv horka týká inzulinových přípravků, očkovacích látek, některých antibiotik nebo probiotik a také biologické léčby. Doplňuje, že část přípravků má odlišné uchovávání pro balení doma do zásoby a pro to aktuálně užívané. „Například u inzulinů je možné balení určené k aplikaci uchovávat po dobu až čtyř týdnů při teplotě do třiceti stupňů Celsia,“ říká Dolejšová.
Při vystavení vysokým teplotám může dojít ke změně konzistence léků a snížení jejich účinnosti. „Čípky se mohou roztéct, masti zřídnout, stabilita účinných látek v sirupech se snižuje. Vyšší teploty navíc mohou urychlit rozklad účinné látky, což vede ke snížení účinnosti přípravku, případně k jeho úplné neúčinnosti,“ vysvětluje mluvčí České lékárnické komory Veronika Orendášová. Podle farmaceutky z IKEMu Dolejšové mohou v horku vznikat v lécích také nežádoucí látky.
Změna barvy či pachu
První kontrolu radí odborníci provést očima a zjistit případnou změnu barvy, pachu nebo konzistence preparátů. „V takovém případě je nanejvýš vhodná konzultace s lékárníkem nebo prostřednictvím infolinky výrobce,“ uvádí mluvčí Dr.Max Petrov.
Skladovaný inzulin by měl být podle České lékárnické komory vždy uložený v chladničce, na cesty doporučují lékárníci speciální chladicí obaly. „Výhodou je, že inzulin v používaném peru vydrží i při pokojové teplotě, a to až jeden měsíc. Při cestování si však většina diabetiků s jedním jediným perem nebo náplní nevystačí. V takových situacích mohou pomoci speciální chladicí obaly,“ doporučuje mluvčí komory Orendášová.
Vliv má i krátká cesta z lékárny
I standardní návštěvu lékárny doporučují odborníci v horkých dnech plánovat na brzké ráno nebo pozdní odpoledne, kdy ještě (nebo už) není takové teplo.
„(Vyplatí se) nosit s sebou termoizolační tašky, které pomohou udržet stabilní teplotu během transportu a (mohou) chránit léky před přehřátím. Pokud cestuje pacient dále, je ideální doplnit termoizolační tašku ještě o chladicí vložky. Dejte ale pozor – pokud jsou tyto vložky namrazené, tak by neměly přijít do přímého kontaktu s léčivým přípravkem, aby nedošlo k jeho zmrazení,“ nabádá Dolejšová.
Kufr auta radí lékárníci ve vysokých teplotách také při převozu léků vynechat. „Nejlepší je mít léky v příručním zavazadle nebo v termoobalu a pravidelně kontrolovat, že nejsou vystaveny extrémnímu teplu,“ radí Orendášová.
„Skladujte léky doma i na chatě či dovolené v nejchladnější místnosti, ale ne v koupelně (kvůli vlhkosti),“ uvádí na svém instagramovém profilu lékárenská síť BENU. „Proces pomalé degradace začíná u léčiv prakticky už po vyrobení, ale není důvod k panice – u většiny trvá roky, než se rozloží a stanou se méně účinnými. Rychlost rozkladu léku je obvykle ovlivněna právě teplotou a vlhkostí,“ vysvětluje mluvčí sítě Dr.Max.
Léky v letadle
Druhý extrém může nastat v letadle. Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučuje mít všechny své léky vždy u sebe i s lékařským potvrzením o jejich nezbytnosti. „Léky noste vždy v příručním zavazadle v originálních obalech. Předejde se riziku jejich znehodnocení v odbaveném zavazadle, kde mohou být vystaveny teplotním extrémům. U injekcí a léků vyžadujících chladné skladování doporučujeme konzultovat s lékárníkem zajištění přepravy v chladicích boxech,“ uvádí ředitel SÚKL.
„Při přepravě tekutých, aerosolových nebo gelových léčivých přípravků v objemu větším než sto mililitrů je vhodné mít u sebe doklad o původu léku, abyste jej v případě potřeby mohli předložit bezpečnostní kontrole. Zároveň doporučujeme zkontrolovat, které léky můžete převážet do které země. V rámci EU je to bez problémů, ale jiná pravidla platí třeba pro USA. Pokud převážíte léky na recept, je vhodné mít doklad od lékaře nebo z lékárny o jejich užívání,“ doplňuje Orendášová.
Lékárníci upozorňují v této souvislosti také na informace z příbalových letáků nebo štítku léčivého přípravku. Farmaceut nebo asistent by měl pacienta o podmínkách skladování informovat podle lékárníků i při výdeji přípravku.