Umělá sladidla byla zavedena jako zdravější alternativa cukru. Ale jak ukazuje nová studie, která trvala čtrnáct let, náhražkové látky s sebou nesou vlastní zdravotní rizika. A k tomu, aby se projevil rozdíl, stačí jen málo.
Stačí lahev slazeného nápoje denně a strmě stoupá hrozba cukrovky
Vědci z několika institucí v Austrálii a Nizozemsku zjistili, že pití pouze jedné plechovky uměle slazeného nealkoholického nápoje denně po dobu několika let bylo spojeno s o 38 procent vyšším rizikem vzniku cukrovky typu 2 ve srovnání s lidmi, kteří slazené nápoje pili jen zřídka. Podle autorů je to pozoruhodný výsledek, protože toto riziko je znatelně větší než 23procentní nárůst rizika cukrovky spojený s nápoji slazenými cukrem.
- Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu závažných chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.
- Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.
Zdroj: Wikipedia
Zjištění
Tyto výsledky vycházejí ze stravovacích a pitných návyků 36 608 Australanů ve věku od 40 do 69 let. Účastníci uvedli pro vědce svou spotřebu umělých sladidel a cukru a také s nimi sdíleli své zdravotní záznamy. Pak vědci sledovali jejich zdravotní stav po dobu dlouhých čtrnácti let.
„Pití jednoho nebo více těchto nápojů denně – ať už slazených cukrem nebo umělými náhražkami – bylo spojeno s výrazně vyšší pravděpodobností vzniku cukrovky typu 2,“ komentoval výsledky Robel Hussen Kabthymer, expert na výživu z Monash University v Austrálii.
Zajímavé je, že když se zohlednila tělesná hmotnost, souvislost mezi slazenými nápoji a cukrovkou typu 2 zmizela, což naznačuje, že za touto souvislostí stojí nadváha. Když se však zohlednila tělesná hmotnost v souvislosti s umělými sladidly, zvýšené riziko stále přetrvávalo.
Vzhledem k tomu, že existuje tolik známých faktorů, které přispívají k riziku vzniku cukrovky typu 2, vědci nemohou s jistotou tvrdit, že umělá sladidla jsou její přímou příčinou. Veškerá data pouze ukazují, že mezi nimi existuje souvislost, ale k jejímu objasnění je třeba dalšího výzkumu.
Rizika
„Umělá sladidla se často doporučují lidem s rizikem cukrovky jako zdravější alternativa, ale naše výsledky naznačují, že mohou představovat vlastní zdravotní rizika,“ dodává Barbora de Courten, biomedicínská vědkyně z Royal Melbourne Institute of Technology.
Vědci se domnívají, že některá umělá sladidla mohou ovlivňovat hladinu cukru v krvi, což zase přispívá ke zvýšenému riziku cukrovky typu 2. Například u široce používaného sladidla aspartamu bylo už dříve prokázáno, že vyvolává stejnou inzulinovou reakci jako cukr. Ostatní sladidla zase narušují střevní bakterie, což zvyšuje netoleranci glukózy v těle. Tyto a další interakce mohou zvyšovat riziko cukrovky typu 2, a to i u lidí, kteří nepřibývají na váze.
Důkazů o vlivu slazených nápojů existuje už více, ale nepocházejí z Austrálie, což komplikuje možnost využít je v kontextu aktuálního průzkumu. Tyto nápoje totiž mohou mít odlišné složení, vliv také mohou mít jiné stravovací návyky v daných zemích. Podle autorů ještě nenastal čas na žádné velkolepé a jednoznačné závěry, naopak je ideální doba pro to začít dávat dohromady data z různých částí planety a kvalitně je srovnávat.
Co dělat
Přestože spojení umělých sladidel a cukrovky není jednoznačně prokázané, autoři by už nyní rádi viděli více opatření zaměřených na zvýšení povědomí o možných zdravotních rizicích umělých sladidel – tedy, aby lidé věděli při nákupu těchto výrobků, jaké jsou byť i jen potenciální hrozby.
Výše popsaný možný zdravotní problém totiž není jediný, který je s umělými sladidly spojovaný. V posledních letech výzkum také spojil tyto náhražky cukru s problémy s integritou mozku a poškozením srdce. „Tyto nápoje se často uvádějí na trh jako zdravější, ale mohou přinášet vlastní rizika,“ zdůrazňují autoři.