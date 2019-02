Reportéři ČT rozplétali spor Volného s vedením SPD. Neodhadl své politické ambice, říká politolog

Před rokem vysílali Reportéři ČT reportáž o poslanci SPD Volném, proti kterému se vzbouřila část členské základny. Kritici si stěžovali na diktátorské praktiky, ale nikdo z vedení strany je neposlouchal. Reportéři také natočili, jak Volný vydělává na sociálním systému pro chudé, který sama strana ostře kritizuje. Poslanec se od té doby proslavil ještě několika skandálními výroky, na které byl hrdý.

Volný minulé úterý oznámil, že chce kandidovat na předsedu strany proti současnému šéfovi Tomiovi Okamurovi. Předsednictvo SPD vzápětí zrušilo moravskoslezskou organizaci, kterou Volný vedl.

„Působí to celé velice bizarně. Tuším, že v historii České republiky se nestalo, aby strana takhle zrušila hned celou krajskou organizaci,“ hodnotí událost politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci a dodává: „On si dokázal v kraji vytvořit velmi silnou základnu, kterou využívá. Cítil se neohrožený, možná mu to stouplo do hlavy a neodhadl své politické ambice.“

Temné síly

Tomio Okamura ani místopředseda SPD Radim Fiala nechtějí dění komentovat. Volný trvá na tom, že zrušení krajské organizace s jeho kandidaturou nesouvisí a je dílem profesionálně připravené dezinformace, které vedení uvěřilo. „Mě mrzí, že naše vedení rozhodlo na základě informací, které považujeme za mylné, které považujeme za nepravdivé,“ sdělil.

Reportéři ČT nahlédli do vnitřního usnesení, na základě kterého byl zrušen moravskoslezský klub hnutí SPD. Obsahuje řadu konkrétních věcí: porušování stanov, nedemokratické postupy, přijímání malého počtu členů nebo snahu privatizovat moravskoslezskou SPD pro osobní cíle.

Ze současných sporů v partaji viní bývalý předseda už zrušené moravskoslezské buňky provokatéry a temné síly. „Nevím, jestli to jsou síly spojené s tradiční politickou mafií. Nevím, jestli to jsou síly spojené s mafií, která je napojená na osu zla Berlín - Brusel - Paříž,“ prohlásil mimo jiné Lubomír Volný.

Vedení okamurovců se nelíbí ani jeho ambice kandidovat do evropského parlamentu. „Po těch skandálech si neumím představit, že by ho SPD nechala kandidovat do evropských voleb. Bylo by to pro stranu zátěží, protože ti, kteří tam chodí, patří mezi ty umírněnější,“ míní politolog Lysek.