Poslanec SPD pronajímá byty chudým, které jeho strana považuje za parazity. Vysoký nájem platí stát

„Samozřejmě nedostanou tolik, kolik je nájem. Pokud jim doplatek a příspěvek na bydlení nepokryje nájem, tak to lidé doplácí z příspěvku na živobytí. To jsou peníze na jídlo,“ potvrzuje vedoucí terénních programů Společně-Jekhetane Markéta Vavříková.

Obecní byty by přitom nájemníky vyšly asi na třetinu a ani tržní nájemné není tak vysoko, jak si Volný účtuje. Jeho nájemníkům pomáhá platit činži úřad práce. Dávky na bydlení jdou majiteli většinou přímo na účet. To ale nestačí a nájemníci bydlení doplácí z peněz, za které by si měli kupovat potraviny nebo oblečení. Některým tak zbydou měsíčně v peněžence zhruba dva tisíce korun.

Vysoké ceny nájmů navíc neodpovídají stavu, v jakém byty jsou. „To bydlení je katastrofa. V bytech je plíseň, jsou špatné. Teď tam sice majitel vyměnil kotel nebo dělal něco s topením, tak se to zlepšilo,“ dodává Vavříková. Podle nájemníků je to ale všechno, co pro ně Volný udělal: „Neopravil nic, jen dal topení. Okna, podlahy, všechno to je stejné.“

Volný odmítá, že je obchodníkem s chudobou. „Máte pro ty lidi lepší variantu? Nastěhujte si je domů,“ řekl ČT.

Členové SPD Volného brání, bývalí členové hnutí ho kritizují

Česká televize požádala o vyjádření stranického šéfa Volného Tomia Okamuru (SPD), ten ale na dotazy nereagoval. Loni se však ke kauze vyjádřil v pořadu Interview ČT24.

„Já jsem se ho na tu konkrétní kauzu neptal, ale už dvakrát byl úspěšný ve volbách. A naši voliči vyhodnotili, že to je správný zástupce. Pan Volný opakovaně deklaroval, že je pro přeskupení sociálních dávek od parazitujících a nepřizpůsobivých směrem ke slušným lidem. Za to je zvolen. Já za ním v tomto opravdu stojím, protože z tohoto pohledu ho znám, že je velice neústupný v tomto,“ uvedl Okamura v listopadu 2017.