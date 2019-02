Rozpuštění své organizace SPD nepovažuje Lubomír Volný za trest, že kandiduje proti Okamurovi

Čí by byl zájem poškodit SPD? Myslím, že zájem poškodit jakoukoli politickou stranu a jakékoli politické hnutí má každý, kdo se nebojí používat nějaké podlé prostředky politického boje. My jsme nejúspěšnější a v podstatě jediné volitelné vlastenecké hnutí v rámci ČR a myslím, že existuje dostatek konkurentů, kteří mají zájem na tom, aby naše hnutí poškodili. Takže za mě osobně ze strany našeho celorepublikového předsednictva bohužel došlo k tomu, že se stali obětí dobře připravené cílené provokace a že si neověřili informace u zdroje, což bychom měli být my, krajské předsednictvo. Nejvíc mě to mrzí z toho důvodu, že Radim Fiala a pan Rozvoral byli účastníky naší krajské konference, která proběhla zhruba před dvěma týdny, na které jsme byli potvrzeni ve svých funkcích v tajné volbě.

Čí by to byl zájem?

Co se týče samotného zrušení moravskoslezské organizace, oficiálním zdůvodněním je, že jste ‚systémově a systematicky porušovali stanovy nebo krátili demokratická práva členů SPD‘. Co se tam tedy dělo?

To je běžný postup, který pan předseda používá v případě, že v našem hnutí dojde k hlubšímu názorovému rozporu. Dává tím najevo, že dotyčný by měl legitimně vystoupit na volební konferenci, přednést svou vizi – jak je běžné v demokratických stranách a hnutích – členské základně a požádat členskou základnu o důvěru. Byl jsem k tomu opakovaně panem předsedou vyzván a rozhodl jsem se, že jeho výzvu přijmu. Důvod, proč jsem výzvu ve finále zveřejnil, byl, že jsem se dozvěděl, že bohužel naše interní vnitrostranické informace už se dostávají na veřejnost. O tom, že jsem výzvu přijal, jsem si nechtěl přečíst na stránkách nějakého deníku.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny jste dostali v Moravskoslezském kraji tři mandáty stejně jako Jihomoravský kraj. To není až takový úspěch.

Já to dokončím: Ti lidé, kteří tvrdí, že byli nedemokratickým způsobem postihováni, kandidovali za Realisty, kandidovali za ODA, kandidovali za Rozumné. Byli to lidé, kteří k nám do strany byli nasazeni, aby nás poškodili a neprošli sítem dvoustupňového členství.

Těm teď Tomio Okamura věří víc než vám?

Já si myslím, že nevěří těmto lidem. Myslím, že ta provokace má hlubší a profesionálnější charakter. A co se týká mandátů, je to velice jednoduché: My jsme získali šest mandátů v krajských volbách – nejvíce ze všech krajů.

Šest mandátů, Olomoucký kraj má pět mandátů, Ústecký kraj pět mandátů. To není až tak výrazný rozdíl.

My jsme získali šest, byli jsme nejlepší. Získali jsme 13,87 procenta ve volbách do Poslanecké sněmovny, získali jsme tři mandáty, dlouhou dobu jsme usilovali o čtyři – opět jsme byli nejlepší. Nejlepším důkazem toho, že jsme naše hnutí vedli opravdu demokraticky a spravedlivě, je, že jsme byli schopni postavit 31 kompletních kandidátek v komunálních volbách – druhý nejúspěšnější kraj v rámci SPD. Ústecký kraj postavil 16 kompletních kandidátek. A získali jsme 52 zastupitelských mandátů ze 155, které získalo SPD celorepublikově. To znamená, jeden kraj ze čtrnácti získal 33 procent všech mandátů. Komunální volby jsou krásnou ukázkou toho, jestli regionální organizace pracuje demokraticky, nebo ne. Pokud nepracujete demokraticky, tak nepřinutíte 900 lidí, aby dobrovolně kandidovali.

Je ve vašem hnutí teď rozkol? Věříte Tomiu Okamurovi?

V našem hnutí není rozpor.

Na začátku jste řekl, že jsou tam jisté rozepře, teď tvrdíte, že tam není rozpor.

To je naprosto běžné v každé straně, naprosto běžné v každém hnutí.

Věříte Tomiu Okamurovi?

Samozřejmě.

To znamená, že byste přijal i případnou porážku ve výzvě?

Pochopitelně.

A myslíte si, že uspějete?

Uvidíme. Udělám všechno pro to, abych byl důstojným soupeřem.

Můžete říct, co pro to budete dělat, jaký bude váš program?

Budu pro to dělat úplně všechno, co je v rámci našich stanov, co je v rámci slušného politického boje, co je v rámci našeho volebního programu a co je v rámci boje za přirozenou lidskou svobodu a přímou demokracii.