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Čeští archeologové se snaží překonat Egejské moře ve člunu vydlabaném z kmenu


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V Egejském moři v řeckém přístavu Alexandrupole začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech.

Expedice vyrazila na cestu v pátek. První den zdolala na širém moři v replice pravěkého člunu vydlabaného z jednoho kusu dubu mezi pevninou a ostrovem Sámothraké za devět hodin vzdálenost 48 kilometrů. Uvedl to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý, který je organizátorem expedice. Celá trasa po moři mezi ostrovy měří okolo 450 kilometrů, cíl je v přístavu Volos.

„Bylo to náročné, ale posádka je na tom dobře. Vítr byl boční, proto nešlo použít plachtu. Plavba byla ve vlnách s větrem, což způsobilo vratkost člunu. Nebezpečné to ale nebylo,“ popsal Tichý.

Zároveň doufá, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v této části Egejského moře. „V neděli nás čeká trasa dlouhá jen 15 kilometrů podél pobřeží ostrova Sámothraké,“ avizoval na konci minulého týdne Tichý.

Trasa vede mezi Malou Asií a Evropou, kde převládají větry vhodné pro pohon plavidla. Právě proto je ověření zapojení plachty do námořní plavby při šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří jedním z hlavních cílů výpravy. Pátá expedice v dlabaných člunech, monoxylech, navazuje na výpravy z let 1995, 1998, 2019 a 2023, z nichž tři se konaly právě v Egejském moři.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Zatímco dříve expedice Monoxylon zapojovala plachtu asi v pěti procentech času trvání expedice, letos by ji rádi využili nejméně desetinásobně. Plachta byla vyrobena tradičními postupy z lipového lýka. Výprava má nicméně v záloze plachtu ze lnu.

K cestě archeologové používají člun, který vyrobili pro předchozí plavbu. Má délku 11,5 metru a široký je až 120 centimetrů. Má 22 členů posádky včetně kormidelníka. Předlohou plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma. Expediční člun má také doprovodné plavidlo.

Na plavbu má expedice 12 až 14 dnů. Trasa má nejméně deset etap přes řecké ostrovy. Na ostrovech, které výprava navštíví, jsou lokality z neolitu. Cílem expedic Monoxylon je přispět k poznání šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří. Celá trasa lodi se dá sledovat zde.

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