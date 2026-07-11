Železniční trať v Německu je po požáru uzavřená, policie vyšetřuje sabotáž

Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa je od pátku po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž, k činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Kommando Angry Birds, napsala v sobotu agentura DPA. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou, železniční společnost Deutsche Bahn totiž informovala o rozsáhlých škodách.
Oheň vypukl nedaleko Leverkusenu. Média původně informovala o požáru náspu, ze sobotních informací ale vyplývá, že plameny zničily kabeláž uloženou v šachtě u kolejí.
Zmíněná skupina levicových extremistů mezitím publikovala dopis, ve kterém se přihlásila k odpovědnosti a upřesnila, že umístila zápalná zařízení ke kabelovým rozvodům. Čin zdůvodnila potřebou zastavit masové umírání způsobené „technologickou eskalací“.
Bezpečnostní úřady dle DPA dopis vyhodnotily jako pravý. Doplnily také, že považují za nepravděpodobné, že by požár způsobila technická závada.
Levicové organizaci se připisuje více útoků
DPA poznamenala, že Kommando Angry Birds se už dříve přihlásilo ke žhářským útokům. Například v červenci 2025 žháři hlásící se k této skupině na několik dní zablokovali důležitou trať mezi Düsseldorfem a Duisburgem. Letos v lednu se pak tito extremisté přihlásili k pokusu o útok na rozvodnu v Erkrathu u Düsseldorfu, čin se jim tehdy nezdařil.
Této skupině se přičítají i další požáry v okolí Düsseldorfu, mimo jiné telekomunikačních věží či tunelu na dálnici A46.