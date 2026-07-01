Za kuplířství v Irsku padly v Mělníku první tresty


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Okresní soud v Mělníku vynesl první rozsudek v kauze vykořisťování prostitutek v Irsku. Za řízení organizované skupiny dvěma hlavním obžalovaným ženám soud vyměřil tresty sedm let a šest let a čtyři měsíce vězení. Jedna z nich navíc musí zaplatit přes 650 tisíc korun. Dalších dvanáct žen odešlo od soudu s podmíněnými tresty, řekla ČT mluvčí soudu Adéla Vachková. Skupina podle soudu fungovala mezi lety 2016 až 2024, podle policie získala přes deset milionů korun.

„Za uvedené jednání byly dvěma hlavním obžalovaným uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody v trvání sedmi let a v trvání šesti let a čtyř měsíců,“ sdělila Vachková. „Cílem této skupiny bylo dlouhodobé získávání finančního prospěchu z provozování prostituce jiných osob v zahraničí, kdy jedna z hlavních obžalovaných zjednala a najala k provozování prostituce nejméně 43 poškozených žen,“ popsala.

Jedné z organizátorek soud uložil také peněžitý trest ve výši 657 tisíc korun. „A to zejména s ohledem na vysokou závažnost spáchané trestné činnosti, dobu jejího páchání a počet poškozených osob, jakož i s přihlédnutím k jejich vedoucí a řídicí pozici v organizované zločinecké skupině,“ vysvětlila mluvčí soudu.

Dvanáct podřízených

Tyto dvě ženy podle soudu skupinu založily někdy v roce 2016. Do ní pak zapojily zbývajících dvanáct obžalovaných.

Těchto dvanáct žen pro skupinu pracovalo dočasně, podle soudu navíc neměly rozhodovací pravomoci a ani nepřerozdělovaly peníze. K tomu soud přihlédl. „V případě ostatních dvanácti obžalovaných se jednalo o podmíněné tresty, kdy jim byly uloženy tresty odnětí svobody v rozmezí od 24 do 36 měsíců, jejichž výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v rozmezí od 24 do 60 měsíců,“ upřesnila Vachková s tím, že délku soud určoval třeba podle toho, jak dlouho se obžalované zapojovaly do trestné činnosti.

Čtyřem z nich soud vyměřil také peněžitý trest. „Současně byl u čtyř z těchto dalších dvanácti obžalovaných doplněn podmíněný trest o trest peněžitý v řádu desítek tisíc korun, u ostatních obžalovaných uložení peněžitých trestů vylučovaly jejich majetkové poměry,“ uvedla mluvčí soudu.

Třicet procent z výdělku a víc

Skupina měla vlastní hierarchii, ve které měly členky přesně vymezené role. Kromě náboru podle Vachkové gang zajišťoval letenky, ubytování i komunikaci se zákazníky. Za to poškozené ženy odváděly minimálně třicet procent svého výdělku z provozování prostituce.

Obžalované vystupovaly mezi sebou navzájem i navenek pod přezdívkami, aby zůstala jejich identita skryta. „Komunikace obžalovaných probíhala skrytě prostřednictvím uzavřených komunikačních skupin,“ sdělila Vachková.

Rozsudek není pravomocný. Pokud jedna ze stran podá odvolání, bude případ řešit Krajský soud v Praze.

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Za kuplířství v Irsku padly v Mělníku první tresty

Okresní soud v Mělníku vynesl první rozsudek v kauze vykořisťování prostitutek v Irsku. Za řízení organizované skupiny dvěma hlavním obžalovaným ženám soud vyměřil tresty sedm let a šest let a čtyři měsíce vězení. Jedna z nich navíc musí zaplatit přes 650 tisíc korun. Dalších dvanáct žen odešlo od soudu s podmíněnými tresty, řekla ČT mluvčí soudu Adéla Vachková. Skupina podle soudu fungovala mezi lety 2016 až 2024, podle policie získala přes deset milionů korun.
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