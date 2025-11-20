Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen kvůli kuplířství

Státní zástupkyně podala obžalobu na čtrnáct žen obviněných z vykořisťování prostitutek v Irsku. České televizi to sdělila žalobkyně Jitka Šamanová z Okresního státního zastupitelství v Mělníku. Skupina měla organizovat nábor, dopravu či komunikaci se zákazníky. Hlavním organizátorkám hrozí až jedenáct let vězení, ostatním osm let.
„Obžaloba byla podána dne 19. 11. 2025 k Okresnímu soudu v Mělníku,“ uvedla státní zástupkyně Jitka Šamanová.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) čtrnáct obviněných navrhli obžalovat začátkem října. „Všechny ženy jsou obviněny z trestného činu kuplířství spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině,“ uvedl 21. října v tiskové zprávě mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Dodal, že trestní stíhání všech žen probíhá na svobodě. Společně měly získat a rozdělit si finance ve výši minimálně deseti milionů korun.
Skupina fungovala nejpozději od roku 2016. „Celé společenství mělo podle našich závěrů mimo jiné zajišťovat nábor prostitutek, kontakt a komunikaci prostitutek se zákazníky, dopravu, ubytování a inzerci poskytovaných sexuálních služeb,“ informoval Ibehej.
Podle kriminalistů v rámci skupiny fungovaly takzvané operátorky, které měly plánovat směny a každodenně směřovat zákazníky k jednotlivým ženám. Ty měly následně hlavním organizátorkám odvádět dohodnutou část zisku. Ženy mezi sebou i navenek vystupovaly pod přezdívkami.
„Za účelem maximálního utajení své činnosti probíhala veškerá komunikace skrytě prostřednictvím uzavřených skupin mobilních aplikací,“ napsal v tiskové zprávě mluvčí. Podle Ibeheje hrozí hlavním organizátorkám až jedenáctileté vězení. „Ostatním obviněným ženám hrozí tresty až na osm let,“ doplnil.