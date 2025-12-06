Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24
13 minut
Horizont ČT24: Obranyschopnost Evropy
Zdroj: ČT24

Ruská válka na Ukrajině vyburcovala většinu evropských zemí k tomu, aby upřely pozornost ke stavu svých armád. Zatímco vyzbrojování Velké Británie, která dlouho žila podle expertů v iluzi vlastní vojenské síly, provází problémy, Polsko už teď dává na obranu téměř pět procent HDP a mezi zeměmi NATO si udržuje náskok. Jedním z nejaktivnějších a nejambicióznějších aktérů je v současné době také Německo, kde poslanci v pátek schválili novou podobu vojenské služby.

Ruský vládce Vladimír Putin varuje, že jeho země je připravena na válku s Evropou. Britští představitelé si proto kladou otázku, jestli je na takový scénář připravená i jejich domovina. Jen patnáct procent obyvatel ostrovů si myslí, že ano. A co je horší – podle analýzy Sky News je o tom samém přesvědčen jen málokterý z někdejších britských ministrů obrany.

Podle nich tato jaderná velmoc příliš dlouho zanedbávala své ozbrojené složky a přesouvala prostředky jinam. „Nemáme dost munice, dostatečnou vojenskou logistiku ani dost vycvičených vojáků,“ upozorňuje bývalý britský ministr George Roberston.

„Nejsme připraveni.“ Evropa řeší protivzdušnou obranu
Vozidlo s nainstalovaným protiletadlovým raketovým systémem SPYDER

Britská iluze vojenské síly

Británie dlouho žila podle expertů v iluzi vlastní vojenské síly – ta ale od konce studené války soustavně slábla. Peníze šly místo na obranu na sociální zabezpečení nebo kamkoli, kde to bylo potřeba. A teď je premiér Keir Starmer pod tlakem, aby vojenskou mašinérii znovu nastartoval.

Mnoho zbrojních investic se nicméně potýká se zpožděním dodávek, rostoucími náklady a chybovostí objednaných systémů.

Británie nakoupí dvanáct letounů schopných nést taktické jaderné zbraně
Letoun F-35a (ilustrační snímek)

Bezpečnost ve vztahu k Rusku navíc podle bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zcela nezaručují ani jaderné zbraně, kterými v Evropě disponuje Velká Británie, stejně jako Francie.

„Rusko je jadernou velmocí úplně jiného řádu, má kompletní jadernou triádu, to třeba Velká Británie nějakou dobu už nemá. A navíc co do počtu zbraní je Rusko dvacetinásobek britského a desetinásobek kombinovaného britského a francouzského jaderného arzenálu,“ řekl Landovský. Evropa se tak musí spoléhat na nukleární garance Washingtonu a na jím na kontinentu rozmístěné minimální jaderné odstrašení.

Ambiciózní projekty Německa

Bezpečnostní politiku a přístup k armádě přehodnocuje také Německo, které v tomto týdnu schválilo novou podobu vojenské služby a uvedlo do provozu první část izraelsko-amerického protiraketového systému Arrow 3. Armádní velení hovoří o zcela nové obranné schopnosti strategického významu. Důvodem změny přístupu je ruská válka proti Ukrajině a vojenské výhrůžky Moskvy směrem k Evropě.

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby
Příslušníci německé armády

„Se zavedením nových ruských raket, jako je například Orešnik, se ukázalo, jak reálnou se stala dosud abstraktní hrozba,“ míní velitel německého letectva Holger Neumann. Ruská balistická raketa středního doletu Orešnik podle informací ukrajinské armády dosahuje rychlosti přes dvanáct tisíc kilometrů v hodině. Zmíněný izraelský systém by ji ale měl dokázat zastavit.

Severoatlantická aliance chce svou protivzdušnou obranu posílit pětinásobně. Izraelský Arrow 3 patří k zatím nejdražším vojenským zakázkám spolkové republiky. Po desetiletí opomíjený Bundeswehr tak bude potřebovat obří výdaje nejen na nákupy, ale i na vývoj.

NATO předstihlo Rusko ve výrobě munice, řekl Rutte
Generální tajemník NATO Mark Rutte

Premiant NATO ve výdajích na obranu

Navzdory těmto snahám se Landovský nedomnívá, že Evropa k budování vojenských kapacit přistupuje adekvátně vzhledem k současné bezpečnostní situaci. „Mám bohužel strach, že ty velké změny ve světě se nepropsaly do chování jednotlivých zemí. A je to zajímavé, protože i veřejnost je přesvědčena o tom, že válka se může do Evropy vrátit. Ale nikdo s tím nic nedělá,“ sdělil bývalý velvyslanec.

Z jedné evropské země si však dle jeho názoru lze vzít příklad. Jedná se o Polsko, které už teď dává na obranu téměř pět procent HDP, nejvíce ze zemí NATO. Varšava pořizuje techniku jak od evropských, tak amerických a asijských výrobců. Daří se jí také přilákat dostatečné množství zájemců o službu v armádě. To, co Polsko motivuje, je zároveň jeho největším ohrožením – blízkost Ruska a sousedství s jeho spojencem Běloruskem i válkou zmítanou Ukrajinou.

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury
Polští vojáci, ilustrační foto

„Poláci jsou vlastenci, to je to základní, protože ten sebeuvědomělý národ přestal na docela dlouhou dobu historicky svobodně existovat a nechce si to zopakovat,“ podotýká Landovský.

Načítání...

Polsko předběhlo dobu, říká Landovský

Polsko podle něj předběhlo dobu, protože už před začátkem ruské války na Ukrajině vynakládalo na obranu i více než tři procenta HDP. Expert také poukázal na skutečnost, že navzdory vysokým nákladům na zbrojení je polská ekonomika ve stavu konjunktury. „Takové to zdání, že když společnost dává na zbrojení, tak ekonomicky upadá, není prostě v případě Polska pravdivé,“ sdělil Landovský.

Varšava teď svůj arzenál rozšíří i o trojici nových ponorek. Se Stockholmem podepsala obří kontrakt v přepočtu za téměř šedesát miliard korun. První stroje by měly vyplout v roce 2030. „Nejdůležitější předností ponorky je její skrytost, protože největší hrozbou v Baltském moři jsou prostředky vzdušného útoku. Může proto sloužit například k provádění průzkumu,“ míní bývalý námořní velitel Andrzej Makowski.

V nacházejících letech hodlá Varšava investovat i do modernizace loděnic a brzy zahájí výcvik námořníků, kteří by v nových ponorkách měli sloužit.

Polsko posiluje obranu i na moři
Ponorka A26 na vizualizaci společnosti Saab AB

Výběr redakce

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

09:12Aktualizovánopřed 5 mminutami
Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

před 34 mminutami
Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

před 50 mminutami
Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

před 1 hhodinou
V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda vzrostla na 200 milionů

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda vzrostla na 200 milionů

10:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po ostřelování Afghánistánu s Pákistánem je pět mrtvých a osm zraněných

Po ostřelování Afghánistánu s Pákistánem je pět mrtvých a osm zraněných

08:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
AP: Drony RSF zasáhly školku na jihu Súdánu a zabily padesát lidí, většinou dětí

AP: Drony RSF zasáhly školku na jihu Súdánu a zabily padesát lidí, většinou dětí

před 3 hhodinami
Sýrie se vzpamatovává z diktatury a války

Sýrie se vzpamatovává z diktatury a války

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

Rusové provedli další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu, při němž zranili nejméně osm lidí. V Kyjevské oblasti zničili mimo jiné železniční nádraží, škody jsou ale v řadě dalších regionů včetně západu země. Ruské údery zasáhly ukrajinskou energetickou infrastrukturu v osmi oblastech, vážně poškodily několik tepelných elektráren. Kvůli úderům preventivně vzlétlo i polské letectvo, kterému pomáhala i česká vrtulníková jednotka.
09:12Aktualizovánopřed 5 mminutami

Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

Ničivé počasí si na indonéském ostrově Sumatra vyžádalo už více než devět set životů. Podle agentury AFP to v sobotu oznámily lokální úřady, které se kvůli hladomoru obávají dalších mrtvých. Záplavy a sesuvy půdy si od minulého týdne v Indonésii, na Srí Lance, Malajsii, Thajsku a Vietnamu celkem vyžádaly nejméně 1795 obětí.
před 34 mminutami

Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

Ruská válka na Ukrajině vyburcovala většinu evropských zemí k tomu, aby upřely pozornost ke stavu svých armád. Zatímco vyzbrojování Velké Británie, která dlouho žila podle expertů v iluzi vlastní vojenské síly, provází problémy, Polsko už teď dává na obranu téměř pět procent HDP a mezi zeměmi NATO si udržuje náskok. Jedním z nejaktivnějších a nejambicióznějších aktérů je v současné době také Německo, kde poslanci v pátek schválili novou podobu vojenské služby.
před 50 mminutami

Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

Úřady australského jihovýchodního státu Nový Jižní Wales (NSW) vyzvaly k evakuaci tisíců obyvatel poté, co lesní požáry spálily nejméně dvanáct tisíc hektarů buše. V částech tohoto nejlidnatějšího australského státu, který zasáhla 42stupňová vedra, také platí nejvyšší stupeň nebezpečí, napsala v sobotu agentura Reuters. Úřady zatím nehlásí žádné oběti ani pohřešované.
před 1 hhodinou

Po ostřelování Afghánistánu s Pákistánem je pět mrtvých a osm zraněných

Nejméně pět civilistů zahynulo a dalších pět utrpělo zranění v pohraniční oblasti Afghánistánu při pátečním ostřelování s Pákistánem. Na pákistánské straně jsou tři zranění, napsala v sobotu agentura AP. Obě strany se vzájemně obviňují z rozpoutání bojů, které jsou v rozporu s křehkým příměřím z uplynulých dvou měsíců.
08:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

AP: Drony RSF zasáhly školku na jihu Súdánu a zabily padesát lidí, většinou dětí

Bezpilotní letouny súdánských polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) ve čtvrtek zasáhly mateřskou školu na jihu země a zabily padesát lidí včetně 33 dětí. S odvoláním na skupinu lékařů to v sobotu napsala agentura AP. Úder odsoudil Dětský fond OSN, známý jako UNICEF, a vyzval k zastavení útoků. Boje mezi sebou už dva a půl roku svádějí RSF se súdánskou armádou, kvůli čemuž dosud zemřely desetitisíce obyvatel regionu.
před 3 hhodinami

Zuckerbergův sen o virtuálním světě zmírá. Investice do projektu vysychají

Před pěti lety si šéf Facebooku Mark Zuckerberg vysnil virtuální svět, kde budou žít miliardy uživatelů. Investoval do něj v přepočtu nejméně 1,5 bilionu korun, ale bez větších úspěchů. Podle aktuálních informací nyní myšlenku pomalu opouští.
před 5 hhodinami

Sýrie se vzpamatovává z diktatury a války

Sýrie se sice v prosinci 2024 zbavila diktatury Bašára Asada, návrat do normálu ale potrvá dlouho. Zatím jen malá část ze zhruba sedmi milionů uprchlíků se vrátila do Sýrie, stále se od konce občanské války pohřešuje na 200 tisíc lidí. Nezaměstnanost dosahuje v některých oblastech až devadesáti procent, dodávky pitné vody a elektřiny jsou spíše výjimkou. Sýrie se potýká také se stovkami tisíc vysídlenců v uprchlických táborech. Vláda v čele s prezidentem Ahmadem Šarou se sice snaží o stabilizaci země, přesto na mnoha místech stále doutná napětí. Město Homs se koncem listopadu dostalo do titulků médií kvůli nálezu zavražděného beduínského páru ve svém domě. Úřady zareagovaly zákazem vycházení.
před 7 hhodinami
Načítání...