V USA vyšetřují zastřelení Mexičana agenty ICE v Houstonu

VideoV USA vyšetřují zastřelení Mexičana agenty ICE v Houstonu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Dvaapadesátiletý Mexičan Lorenzo Salgado ve středu podlehl zraněním po střelbě imigračních agentů v texaském městě Houston. Stal se tak nejméně šestým člověkem zastřeleným federálními složkami v rámci operací proti ilegálním migrantům od loňského ledna. Vyšetřování nyní přináší první detaily incidentu. Imigrační úřad (ICE) tvrdí, že agenti Salgada zastřelili v sebeobraně poté, co údajně narazil dodávkou do jejich auta, neposlechl jejich příkazy a snažil se je přejet. Rodina namítá, že byl vystrašený neoznačenými vozy agentů. „Kdyby můj otec viděl znak agentů ICE nebo emblém jakékoli policejní složky, tak by poslechl a zastavil,“ podotkl syn zastřeleného muže Ronaldo Salgado.

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