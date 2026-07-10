V USA vyšetřují zastřelení Mexičana agenty ICE v Houstonu

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Dvaapadesátiletý Mexičan Lorenzo Salgado ve středu podlehl zraněním po střelbě imigračních agentů v texaském městě Houston. Stal se tak nejméně šestým člověkem zastřeleným federálními složkami v rámci operací proti ilegálním migrantům od loňského ledna. Vyšetřování nyní přináší první detaily incidentu. Imigrační úřad (ICE) tvrdí, že agenti Salgada zastřelili v sebeobraně poté, co údajně narazil dodávkou do jejich auta, neposlechl jejich příkazy a snažil se je přejet. Rodina namítá, že byl vystrašený neoznačenými vozy agentů. „Kdyby můj otec viděl znak agentů ICE nebo emblém jakékoli policejní složky, tak by poslechl a zastavil,“ podotkl syn zastřeleného muže Ronaldo Salgado.