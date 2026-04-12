V Maďarsku se otevřely volební místnosti

Úderem šesté hodiny se v otevřely volební místnosti v Maďarsku. Na osm milionů voličů v nich rozhodne o tom, zda premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz po šestnácti letech skončí u moci. Proti němu stojí někdejší spolustraník a lídr hnutí Tisza Péter Magyar. Volby jsou pro Maďarsko považovány za nejdůležitější od pádu komunismu v roce 1989. Volební místnosti se uzavřou v 19 hodin.
Orbán po roce 2010 Maďarsko proměnil podle analytiků v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality.
To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským vládcem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. V tomto týdnu přiletěl Orbána podpořit i americký viceprezident JD Vance.
Pro Ukrajinu, která už pátým rokem čelí plnohodnotné ruské invazi, by porážka Orbána mohla znamenat uvolnění úvěru Evropské unie ve výši 90 miliard eur, který je pro obranné úsilí Kyjeva zásadní. Rusko by tím také přišlo o svého nejbližšího spojence v EU.
Odhady výsledků voleb nebudou. Částečné výsledky, které by mohly napovědět o vítězi, lze očekávat v neděli pozdě večer.
Nejistý výsledek
Podle průzkumů veřejného mínění jsou šance na změnu u vlády nejvyšší od roku 2010. Pevnou pozici Fideszu, který má v parlamentu dvoutřetinovou většinu potřebnou pro změny ústavy, ohrožuje středopravicové hnutí Tisza. Jeho šéf Péter Magyar býval součástí mocenského systému vytvořeného Orbánem a odvrátil se od něho teprve před dvěma lety.
Část maďarské společnosti se podle agentury Reuters zasáhly tři roky ekonomické stagnace a prudký růst životních nákladů. Média si všímají také většího vlivu a rostoucího majetku oligarchů blízkých vládě Fideszu.
Možný výsledek voleb zůstává podle analytiků nejistý. Poukazují přitom na počet nerozhodnutých voličů, změnu volebních obvodů ve prospěch Fideszu a vysoký podíl etnických Maďarů v sousedních zemích, kteří většinou podporují vládnoucí stranu. Analytici citovaní Reuters tak očekávají prakticky „jakýkoli výsledek“ – od nadpoloviční většiny pro uskupení Tisza až po většinu Fideszu.