V Maďarsku se otevřely volební místnosti


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK, Reuters

Úderem šesté hodiny se v otevřely volební místnosti v Maďarsku. Na osm milionů voličů v nich rozhodne o tom, zda premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz po šestnácti letech skončí u moci. Proti němu stojí někdejší spolustraník a lídr hnutí Tisza Péter Magyar. Volby jsou pro Maďarsko považovány za nejdůležitější od pádu komunismu v roce 1989. Volební místnosti se uzavřou v 19 hodin.

Orbán po roce 2010 Maďarsko proměnil podle analytiků v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality.

To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským vládcem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. V tomto týdnu přiletěl Orbána podpořit i americký viceprezident JD Vance.

Pro Ukrajinu, která už pátým rokem čelí plnohodnotné ruské invazi, by porážka Orbána mohla znamenat uvolnění úvěru Evropské unie ve výši 90 miliard eur, který je pro obranné úsilí Kyjeva zásadní. Rusko by tím také přišlo o svého nejbližšího spojence v EU.

Odhady výsledků voleb nebudou. Částečné výsledky, které by mohly napovědět o vítězi, lze očekávat v neděli pozdě večer.

Nejistý výsledek

Podle průzkumů veřejného mínění jsou šance na změnu u vlády nejvyšší od roku 2010. Pevnou pozici Fideszu, který má v parlamentu dvoutřetinovou většinu potřebnou pro změny ústavy, ohrožuje středopravicové hnutí Tisza. Jeho šéf Péter Magyar býval součástí mocenského systému vytvořeného Orbánem a odvrátil se od něho teprve před dvěma lety.

Péter Magyar a Viktor Orbán

Část maďarské společnosti se podle agentury Reuters zasáhly tři roky ekonomické stagnace a prudký růst životních nákladů. Média si všímají také většího vlivu a rostoucího majetku oligarchů blízkých vládě Fideszu.

Možný výsledek voleb zůstává podle analytiků nejistý. Poukazují přitom na počet nerozhodnutých voličů, změnu volebních obvodů ve prospěch Fideszu a vysoký podíl etnických Maďarů v sousedních zemích, kteří většinou podporují vládnoucí stranu. Analytici citovaní Reuters tak očekávají prakticky „jakýkoli výsledek“ – od nadpoloviční většiny pro uskupení Tisza až po většinu Fideszu.

Mladá lékařka volí Orbána, seniorka Tiszu. Maďarská kampaň odhalila mimořádné změny
Publikum při předvolebním mítinku Pétera Magyara ve městě Székesfehérvár

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

VideoFalešná videa v maďarské kampani bavila i děsila

V Maďarsku se před volbami šířila videa vytvořená umělou inteligencí. Falešné nahrávky mají pobavit, dojmout, znejistit i vyvolat obavy. Fidesz premiéra Viktora Orbána straší Bruselem či Ukrajinou, opozice vytáhla třeba nízké důchody. Dlouho bylo tématem i možné kompromitující video na lídra opoziční Tiszy Pétera Magyara. Z TikToku zmizely v poslední době desítky falešných účtů politiků – včetně videí, které zhlédly tisíce lidí.
Rozhovory mezi Íránem a USA skončily bez dohody, oznámil Vance

Rozhovory s Íránem v Islámábádu skončily po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to americký viceprezident JD Vance, který byl v čele delegace USA v pákistánské metropoli. Washington tam s Teheránem jednal o urovnání vzájemného konfliktu. Vance se podle agentury AFP vrací poté, co Íránu předložil „konečnou a nejlepší možnou nabídku“. Podle něj se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
Nejméně 30 mrtvých si vyžádala tlačenice v haitské pevnosti Citadelle Laferrière

Nejméně 30 lidí zemřelo při sobotní tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Podle agentury AP to oznámily místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP patří památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
Jednání Američanů s Íránci má i přes „neshody“ pokračovat, tvrdí Teherán

V Islámábádu skončilo další kolo mírových rozhovorů mezi Íránem, USA a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že američtí zástupci s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu. Americký viceprezident JD Vance i delegace z Teheránu předtím hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel podle agentury Reuters popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva.
Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se „setkal se silnou odpovědí". V noci na neděli to napsala agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Před dalšími kroky směrem ke zbrojení Íránu naopak varoval prezident USA Donald Trump, Čína se dle něj nemá pokoušet o zbrojní dodávky Teheránu.
Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Šéf maďarského středopravicového opozičního hnutí Tisza Péter Magyar na závěr volební kampaně před nedělními parlamentními volbami ohlásil, že současný premiér Viktor Orbán po šestnácti letech skončí u moci. Orbán na shromáždění v Budapešti opakoval, že jedině jeho Fidesz zajistí, že Maďarsko nebude zavlečeno do války na Ukrajině.
Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Oběti hlásí i další oblasti. Útoky se uskutečnily krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Podle úřadů v ruské Kurské oblasti Kyjev klid zbraní narušil, když krátce po jeho začátku údajně ukrajinský dron zranil tři lidi, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily 175 válečných zajatců. Domů se vrací i sedm ruských civilistů.
