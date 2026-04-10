Desítky tisíc Ukrajinců v Maďarsku vyhlížejí výsledek voleb


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Postoj maďarské politické reprezentace k Ukrajině
Zdroj: ČT24

Výsledek nedělních maďarských voleb může ovlivnit osud desítek tisíc Ukrajinců v zemi. Vládní strana Fidesz v intenzivní předvolební kampani otevřeně kritizuje Kyjev a tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle oficiálních údajů požádalo od začátku ruské invaze na Ukrajinu maďarské úřady o udělení statusu dočasné ochrany přibližně 56 tisíc občanů Ukrajiny.

Z rodného Kyjeva odjel do Maďarska před osmi lety. Svůj nový život začal Andrij Šymanskij, Ukrajinec žijící v Maďarsku, budovat v malém industriálním městečku poblíž hranic se Slovenskem. Tam se narodila i jeho dnes šestiletá dcera. Změn v maďarské politice si začal všímat s ruskou invazí na Ukrajinu.

Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá
Viktor Orbán na předvolební akci

„Populismus tu vzkvétá a bují. Ale obyčejným Maďarům je ve skutečnosti jedno, jestli jste Ukrajinec nebo Filipínec,“ míní Šymanskij. Stejně jako část maďarské společnosti si přeje změnu. Naději vidí v nadcházejících volbách, přestože nemá hlasovací právo. „Pan Orbán a jeho strana už trochu přesluhují. Domnívám se, že systém funguje tehdy, když je možná změna,“ dodal.

Šymanskij dalším Ukrajincům žijícím v Maďarsku pomáhá v komunikaci s úřady nebo nákupem a pronájmem nemovitostí. Měsíčně se setká až se 150 svými rodáky. Mezi nimi je i Kristina Petrovová, která už rok žije v Budapešti. Bojí se hlavně toho, že maďarské úřady zpřísní pravidla pro cizince. „Mnozí mohou přijít o práci. To mi říkají lidé, kteří tu žijí už velmi dlouho,“ dodala.

V Maďarsku se před volbami vyhrocuje nálada
Předvolební shromáždění v maďarském Györu

Ukrajina a její prezident se stali jedním z hlavních témat předvolební kampaně provládní strany Fidesz. Plakáty a billboardy s tváří Volodymyra Zelenského jsou vidět jak v centru Budapešti, tak i podél silnic na venkově. Právě jméno Volodymyra Zelenského je nejčastěji slyšet z úst maďarského premiéra Viktora Orbána.

90′ ČT24: Maďarsko před parlamentními volbami
Zdroj: ČT24

Přístup opozice k Ukrajině

Na rozdíl od předsedy maďarské vlády, který Kyjev intenzivně kritizuje, se jeho opoziční kandidát Péter Magyar k tématu staví s velkou opatrností. To, že by země zásadně změnila postoj k Ukrajině, kdyby Magyar volby vyhrál, zdejší politici zpochybňují.

„Nejedná se o liberální opoziční stranu a Magyar zastává pravicové postoje. Velká část voličů má právě kvůli jazykovým otázkám a situaci maďarské menšiny v Zakarpatské Ukrajině značné obavy,“ přiblížil politolog Sándor Seremet z Maďarského institutu mezinárodních vztahů.

Jasno na další čtyři roky v postoji vlády nejen ke Kyjevu, ale i v otázkách vnitřní politiky přinesou nedělní volby.

Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska
Předseda strany Tisza Péter Magyar

Výběr redakce

Přemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

VideoPřemnožení komárů monitorují vědci na jihu Moravy

před 1 hhodinou
Soud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

před 9 hhodinami
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

S přípravou na krizové události záchranářům pomáhají předchozí zkušenosti i speciální technika

před 10 hhodinami
Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

Babiš počká s reakcí na Pavlův záměr účastnit se summitu NATO na pondělí

před 11 hhodinami
Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát

Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát

před 11 hhodinami

Výsledek nedělních maďarských voleb může ovlivnit osud desítek tisíc Ukrajinců v zemi. Vládní strana Fidesz v intenzivní předvolební kampani otevřeně kritizuje Kyjev a tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle oficiálních údajů požádalo od začátku ruské invaze na Ukrajinu maďarské úřady o udělení statusu dočasné ochrany přibližně 56 tisíc občanů Ukrajiny.
Indie válku „vymlčela“, její ekonomika i pověst utrpěly ránu

Blízkovýchodní krize si vybírá daň na Indii, kde to vře kvůli omezení dodávek a zdražování klíčového ropného plynu i hnojiv. Konflikt může podle odhadů připravit zemi o procento hrubého domácího produktu (HDP). USA navíc posilují vztahy s Pákistánem, který se zhostil mírového vyjednávání, což Dillí znepokojuje. Opozice považuje nečinnost vlády Naréndry Módího za diplomatickou ostudu.
před 1 hhodinou

Venezuela po ropě zpřístupní soukromým společnostem také těžbu nerostů

Venezuela zpřístupní své rozsáhlé zásoby nerostů soukromým investorům. Učiní tak necelé tři měsíce poté, co v souladu s požadavky Spojených států otevřela podobným způsobem svůj ropný sektor. V noci na pátek to napsala agentura AFP, podle níž tento krok schválil parlament latinskoamerické země.
před 3 hhodinami

Írán by neměl účtovat poplatky za proplouvání Hormuzským průlivem, uvedl Trump

Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. V médiích se objevily zprávy, že by Teherán mohl chtít mýtné od proplouvajících lodí, poznamenala v této souvislosti agentura Reuters a dodala, že západní představitelé takovou možnost odmítají.
před 6 hhodinami

VideoSoud poslal do vězení „ketaminovou královnu“ spojenou se smrtí Matthewa Perryho

Soud v Los Angeles poslal na patnáct let do vězení pětačtyřicetiletou Jasveen Sanghaovou, přezdívanou v Hollywoodu ketaminová královna. Žena se přiznala k prodeji drog, které vedly ke smrti amerického herce Matthewa Perryho. Hvězda komediálního seriálu Přátelé zemřela v roce 2023 ve věku čtyřiapadesáti let na předávkování právě ketaminem. Herec, který měl během svého života problémy s alkoholem i drogami, se látkou léčil kvůli depresím. Přes prostředníka si ji ale od Sanghaové objednal i nad rámec léčby. Žena verdikt přijala v slzách. Její právníci argumentují, že patnáct let za mřížemi je příliš a že není správné, aby jako dealerka dostala několikanásobně vyšší trest než osoba, která Perrymu drogu aplikovala. Tou byl hercův asistent, který zatím na verdikt čeká. Stejně jako prostředník, který padesát lahviček tekutého ketaminu sehnal od Sanghaové.
před 9 hhodinami

Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Bondiová odmítla vypovídat k Epsteinovým spisům. Předvolání platí, zní z Kongresu

Bývalá americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová se odmítla dostavit do Kongresu k výpovědi, která byla plánovaná na 14. dubna, o své roli ve zveřejňování dokumentů týkajících se kauzy sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Jejího předvolání stále chtějí dosáhnout republikánští i demokratičtí zákonodárci. Navíc chtějí slyšet výpověď miliardáře Billa Gatese či amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka.
před 10 hhodinami

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu, který oznámil, že v Libanonu dochází k přímým střetům s izraelskou armádou. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
