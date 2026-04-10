Desítky tisíc Ukrajinců v Maďarsku vyhlížejí výsledek voleb

Výsledek nedělních maďarských voleb může ovlivnit osud desítek tisíc Ukrajinců v zemi. Vládní strana Fidesz v intenzivní předvolební kampani otevřeně kritizuje Kyjev a tamního prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle oficiálních údajů požádalo od začátku ruské invaze na Ukrajinu maďarské úřady o udělení statusu dočasné ochrany přibližně 56 tisíc občanů Ukrajiny.
Z rodného Kyjeva odjel do Maďarska před osmi lety. Svůj nový život začal Andrij Šymanskij, Ukrajinec žijící v Maďarsku, budovat v malém industriálním městečku poblíž hranic se Slovenskem. Tam se narodila i jeho dnes šestiletá dcera. Změn v maďarské politice si začal všímat s ruskou invazí na Ukrajinu.
„Populismus tu vzkvétá a bují. Ale obyčejným Maďarům je ve skutečnosti jedno, jestli jste Ukrajinec nebo Filipínec,“ míní Šymanskij. Stejně jako část maďarské společnosti si přeje změnu. Naději vidí v nadcházejících volbách, přestože nemá hlasovací právo. „Pan Orbán a jeho strana už trochu přesluhují. Domnívám se, že systém funguje tehdy, když je možná změna,“ dodal.
Šymanskij dalším Ukrajincům žijícím v Maďarsku pomáhá v komunikaci s úřady nebo nákupem a pronájmem nemovitostí. Měsíčně se setká až se 150 svými rodáky. Mezi nimi je i Kristina Petrovová, která už rok žije v Budapešti. Bojí se hlavně toho, že maďarské úřady zpřísní pravidla pro cizince. „Mnozí mohou přijít o práci. To mi říkají lidé, kteří tu žijí už velmi dlouho,“ dodala.
Ukrajina a její prezident se stali jedním z hlavních témat předvolební kampaně provládní strany Fidesz. Plakáty a billboardy s tváří Volodymyra Zelenského jsou vidět jak v centru Budapešti, tak i podél silnic na venkově. Právě jméno Volodymyra Zelenského je nejčastěji slyšet z úst maďarského premiéra Viktora Orbána.
Přístup opozice k Ukrajině
Na rozdíl od předsedy maďarské vlády, který Kyjev intenzivně kritizuje, se jeho opoziční kandidát Péter Magyar k tématu staví s velkou opatrností. To, že by země zásadně změnila postoj k Ukrajině, kdyby Magyar volby vyhrál, zdejší politici zpochybňují.
„Nejedná se o liberální opoziční stranu a Magyar zastává pravicové postoje. Velká část voličů má právě kvůli jazykovým otázkám a situaci maďarské menšiny v Zakarpatské Ukrajině značné obavy,“ přiblížil politolog Sándor Seremet z Maďarského institutu mezinárodních vztahů.
Jasno na další čtyři roky v postoji vlády nejen ke Kyjevu, ale i v otázkách vnitřní politiky přinesou nedělní volby.