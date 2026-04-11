Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Šéf maďarského středopravicového opozičního hnutí Tisza Péter Magyar na závěr volební kampaně před nedělními parlamentními volbami ohlásil, že současný premiér Viktor Orbán po šestnácti letech skončí u moci. Orbán na shromáždění v Budapešti opakoval, že jedině jeho Fidesz zajistí, že Maďarsko nebude zavlečeno do války na Ukrajině.

„Mnoho milionů Maďarů bude zítra (v neděli) hlasovat pro evropské, fungující, lidské, svobodné a nezávislé Maďarsko,“ řekl v sobotu Magyar před více než deseti tisíci lidmi na shromáždění v Debrecínu, druhém největším maďarském městě. Lidé zaplnili náměstí před univerzitou i okolní ulice.

Magyar prohlásil, že Tisza Orbánův národněkonzervativní Fidesz porazí a „osvobodí naši skvělou vlast od korupce, lží, nenávistných řečí a propadu do chudoby“. Slíbil, že zatímco Orbán do Maďarska přivedl ruské agenty a slouží zájmům Moskvy, jím vedené hnutí zemi opět ukotví v Evropě. „Místo Maďarska je, bylo a bude v Evropě,“ řekl.

Magyar, který byl v minulosti součástí mocenského mechanismu vytvořeného Orbánem, se od něho odvrátil teprve před dvěma lety a už v červnu 2024 přivedl Tiszu do Evropského parlamentu.

Nyní jeho straně průzkumy dávají velké šance na vítězství. DPA nicméně připomíná, že volební systém vytvořený Orbánem je silně nevyvážený a nahrává Fideszu.

Péter Magyar na posledním předvolebním mítinku 11. dubna 2026
Zdroj: Reuters/Marton Monus

„Mír je nejdůležitějším cílem těchto voleb,“ vzkázal Orbán

Orbán tisícům svých příznivců v Budapešti řekl, že „mír je nejdůležitějším cílem těchto voleb“. Maďarsko podle něho s plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu nemá nic společného, jde o „bratrskou válku mezi dvěma slovanskými národy“. Premiér se snaží na voliče zapůsobit slovními útoky proti Ukrajině a vyvoláváním strachu ze zavlečení Maďarska do války. To podle něho hrozí v případě volebního vítězství Tiszy.

Orbán v sobotu odmítl, že vede politiku vstřícnou vůči Rusku. O tom, že jsou taková obvinění neoprávněná, svědčí podle něho jeho dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu ho v posledních dnech opakovaně podpořil.

Současné parlamentní volby v Maďarsku jsou zřejmě nejsledovanějším letošním hlasováním v Evropě. Orbán zemi od roku 2010 proměnil v příklad „neliberální demokracie“ a stal se vzorem mnoha pravicově populistickým politikům, včetně Trumpa. Částečné výsledky voleb, které by mohly napovědět o jejich vítězi, se očekávají v neděli pozdě večer.

Šéf maďarského středopravicového opozičního hnutí Tisza Péter Magyar na závěr volební kampaně před nedělními parlamentními volbami ohlásil, že současný premiér Viktor Orbán po šestnácti letech skončí u moci. Orbán na shromáždění v Budapešti opakoval, že jedině jeho Fidesz zajistí, že Maďarsko nebude zavlečeno do války na Ukrajině.
Američané jednají s Íránci v Pákistánu. Zahájili odminování Hormuzu

V Islámábádu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, USA a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že američtí zástupci s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Americký viceprezident JD Vance i delegace z Teheránu předtím odděleně hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva, uvedla agentura Reuters. Podle webu BBC budou jednání pokračovat dlouho do noci.
Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Oběti hlásí i další oblasti. Útoky se uskutečnily krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Podle úřadů v ruské Kurské oblasti Kyjev klid zbraní narušil, když krátce po jeho začátku údajně ukrajinský dron zranil tři lidi, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily 175 válečných zajatců. Domů se vrací i sedm ruských civilistů.
Babiš před volbami podpořil Orbána

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.
VideoNASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci

Šéf NASA Jared Isaacman týden před startem mise Artemis II představil nový plán, podle kterého chtějí Spojené státy do roku 2036 vybudovat na Měsíci trvalou základnu. Počítá s desítkami pilotovaných přistání, budováním potřebné infrastruktury i využitím místních zdrojů, především vody. Právě její hledání bude jedním z klíčových úkolů příštích let a zapojí se do něj i technologie, kterou vyvíjejí vědci z ČVUT. Pátrání po vodě na Měsíci má začít v roce 2029.
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Maďarská předvolební kampaň den před nedělním hlasováním vrcholí. Po šestnácti letech vlády Fideszu Viktora Orbána bude o případné změně rozhodovat i stav ekonomiky. Zemi trápí vysoká inflace a rostoucí životní náklady, řada podniků také zůstává závislá na evropských i státních dotacích.
Izraelské útoky v Libanonu a v Gaze mají oběti

Nehledě na příměří, které má na Blízkém východě platit, zabily izraelské údery na třech místech v Libanonu deset lidí, včetně tří záchranářů. S odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví to píše agentura AFP. Sedm lidí v noci zemřelo při izraelských útocích v Pásmu Gazy, uvedla palestinská civilní obrana. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla ozbrojenou buňku teroristického hnutí Hamás.
Británie odloží předání ostrovů s důležitou vojenskou základnou

Británie pozastaví svůj plán na navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu, uvedla v sobotu AFP s odvoláním na britskou vládu. O odložení plánu informovala rovněž britská stanice BBC. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá americko-britská základna vojenského letectva Diego García, kritizoval nedávno jako velkou chybu americký prezident Donald Trump. Mauricius v reakci přislíbil vynaložit veškeré úsilí k dokončení dekolonizace, aby ostrovy získal diplomatickou a právní cestou.
