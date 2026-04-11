Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Šéf maďarského středopravicového opozičního hnutí Tisza Péter Magyar na závěr volební kampaně před nedělními parlamentními volbami ohlásil, že současný premiér Viktor Orbán po šestnácti letech skončí u moci. Orbán na shromáždění v Budapešti opakoval, že jedině jeho Fidesz zajistí, že Maďarsko nebude zavlečeno do války na Ukrajině.
„Mnoho milionů Maďarů bude zítra (v neděli) hlasovat pro evropské, fungující, lidské, svobodné a nezávislé Maďarsko,“ řekl v sobotu Magyar před více než deseti tisíci lidmi na shromáždění v Debrecínu, druhém největším maďarském městě. Lidé zaplnili náměstí před univerzitou i okolní ulice.
Magyar prohlásil, že Tisza Orbánův národněkonzervativní Fidesz porazí a „osvobodí naši skvělou vlast od korupce, lží, nenávistných řečí a propadu do chudoby“. Slíbil, že zatímco Orbán do Maďarska přivedl ruské agenty a slouží zájmům Moskvy, jím vedené hnutí zemi opět ukotví v Evropě. „Místo Maďarska je, bylo a bude v Evropě,“ řekl.
Magyar, který byl v minulosti součástí mocenského mechanismu vytvořeného Orbánem, se od něho odvrátil teprve před dvěma lety a už v červnu 2024 přivedl Tiszu do Evropského parlamentu.
Nyní jeho straně průzkumy dávají velké šance na vítězství. DPA nicméně připomíná, že volební systém vytvořený Orbánem je silně nevyvážený a nahrává Fideszu.
„Mír je nejdůležitějším cílem těchto voleb,“ vzkázal Orbán
Orbán tisícům svých příznivců v Budapešti řekl, že „mír je nejdůležitějším cílem těchto voleb“. Maďarsko podle něho s plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu nemá nic společného, jde o „bratrskou válku mezi dvěma slovanskými národy“. Premiér se snaží na voliče zapůsobit slovními útoky proti Ukrajině a vyvoláváním strachu ze zavlečení Maďarska do války. To podle něho hrozí v případě volebního vítězství Tiszy.
Orbán v sobotu odmítl, že vede politiku vstřícnou vůči Rusku. O tom, že jsou taková obvinění neoprávněná, svědčí podle něho jeho dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu ho v posledních dnech opakovaně podpořil.
Současné parlamentní volby v Maďarsku jsou zřejmě nejsledovanějším letošním hlasováním v Evropě. Orbán zemi od roku 2010 proměnil v příklad „neliberální demokracie“ a stal se vzorem mnoha pravicově populistickým politikům, včetně Trumpa. Částečné výsledky voleb, které by mohly napovědět o jejich vítězi, se očekávají v neděli pozdě večer.