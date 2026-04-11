Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb


před 38 mminutami|Zdroj: Č24
Zdroj: ČT24

Maďarská předvolební kampaň den před nedělním hlasováním vrcholí. Po šestnácti letech vlády Fideszu Viktora Orbána bude o případné změně rozhodovat i stav ekonomiky. Zemi trápí vysoká inflace a rostoucí životní náklady, řada podniků také zůstává závislá na evropských i státních dotacích.

Klíčovým tématem maďarské předvolební kampaně se stala i ekonomika, která v posledních letech zpomaluje a dopadá na domácnosti i podnikatele. Hrubý domácí produkt loni vzrostl jen o 0,4 procenta. V rámci Evropské unie si Maďarsko vedlo hůře než většina zemí, za ním skončilo už jen Finsko a Německo.

Opoziční strana TISZA slibuje změnu. Chce podpořit ekonomiku například uvolněním zablokovaných fondů Evropské unie a omezením korupce. Kritizuje také systém rozdělování dotací, který podle ní zvýhodňuje velké podniky.

Například ve vinařské oblasti Tokaj na severovýchodě země stojí řada rodinných podniků na evropských dotacích. „Dá se říct, že jde o padesát procent financování. Platíme tedy jen polovinu nákladů,“ říká majitel vinařství György Rózsa.

Podobnou zkušenost mají i další vinaři. Pěstování révy živí většinu místních rodin a klíčovým zdrojem příjmů je turistika. Vedle evropských peněz čerpají podniky i podporu maďarské vlády, která do regionu do roku 2024 investovala přes devět a půl miliardy korun. Zároveň ale podnikatelé upozorňují na rostoucí náklady, například na energie.

Část producentů se snaží orientovat na export, který jim zajišťuje stabilnější příjmy. „Společnosti zaměřené na vývoz jsou stabilnější. Domácí trh je totiž mnohem víc vystaven vnějším vlivům,“ popisuje vinař Zoltán Kovály.

Analytici upozorňují, že právě ekonomická situace může sehrát klíčovou roli ve výsledku voleb. Nespokojenost části podnikatelů i domácností by mohla oslabit dosud dominantní pozici vlády.

Zároveň většina oslovených vinařů v regionu přiznává, že bez evropských peněz a vládních programů by jejich podniky nepřežily. Závislost na dotacích je tak tlačí k podpoře Fideszu a současné vlády.

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

před 38 mminutami
VideoNASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci

Šéf NASA Jared Isaacman týden před startem mise Artemis II představil nový plán, podle kterého chtějí Spojené státy do roku 2036 vybudovat na Měsíci trvalou základnu. Počítá s desítkami pilotovaných přistání, budováním potřebné infrastruktury i využitím místních zdrojů, především vody. Právě její hledání bude jedním z klíčových úkolů příštích let a zapojí se do něj i technologie, kterou vyvíjejí vědci z ČVUT. Pátrání po vodě na Měsíci má začít v roce 2029.
Američané jednají s Íránci v Pákistánu. Zahájili odminování Hormuzu

V Islámábádu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že zástupci USA s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Americký viceprezident J. D. Vance i delegace z Teheránu předtím odděleně hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva, uvedla agentura Reuters.
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Maďarská předvolební kampaň den před nedělním hlasováním vrcholí. Po šestnácti letech vlády Fideszu Viktora Orbána bude o případné změně rozhodovat i stav ekonomiky. Zemi trápí vysoká inflace a rostoucí životní náklady, řada podniků také zůstává závislá na evropských i státních dotacích.
před 38 mminutami

Babiš před volbami podpořil Orbána

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.
Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Oběti hlásí i další oblasti. Útoky se uskutečnily krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Podle úřadů v ruské Kurské oblasti Kyjev klid zbraní narušil, když krátce po jeho začátku údajně ukrajinský dron zranil tři lidi, tvrzení však nelze nezávisle ověřit. Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily 175 válečných zajatců. Domů se vrací i sedm ruských civilistů.
Izraelské útoky v Libanonu a v Gaze mají oběti

Nehledě na příměří, které má na Blízkém východě platit, zabily izraelské údery na třech místech v Libanonu deset lidí, včetně tří záchranářů. S odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví to píše agentura AFP. Sedm lidí v noci zemřelo při izraelských útocích v Pásmu Gazy, uvedla palestinská civilní obrana. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla ozbrojenou buňku teroristického hnutí Hamás.
Británie odloží předání ostrovů s důležitou vojenskou základnou

Británie pozastaví svůj plán na navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu, uvedla v sobotu AFP s odvoláním na britskou vládu. O odložení plánu informovala rovněž britská stanice BBC. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá americko-britská základna vojenského letectva Diego García, kritizoval nedávno jako velkou chybu americký prezident Donald Trump. Mauricius v reakci přislíbil vynaložit veškeré úsilí k dokončení dekolonizace, aby ostrovy získal diplomatickou a právní cestou.
Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
