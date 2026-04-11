Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Maďarská předvolební kampaň den před nedělním hlasováním vrcholí. Po šestnácti letech vlády Fideszu Viktora Orbána bude o případné změně rozhodovat i stav ekonomiky. Zemi trápí vysoká inflace a rostoucí životní náklady, řada podniků také zůstává závislá na evropských i státních dotacích.
Klíčovým tématem maďarské předvolební kampaně se stala i ekonomika, která v posledních letech zpomaluje a dopadá na domácnosti i podnikatele. Hrubý domácí produkt loni vzrostl jen o 0,4 procenta. V rámci Evropské unie si Maďarsko vedlo hůře než většina zemí, za ním skončilo už jen Finsko a Německo.
Opoziční strana TISZA slibuje změnu. Chce podpořit ekonomiku například uvolněním zablokovaných fondů Evropské unie a omezením korupce. Kritizuje také systém rozdělování dotací, který podle ní zvýhodňuje velké podniky.
Například ve vinařské oblasti Tokaj na severovýchodě země stojí řada rodinných podniků na evropských dotacích. „Dá se říct, že jde o padesát procent financování. Platíme tedy jen polovinu nákladů,“ říká majitel vinařství György Rózsa.
Podniky stojí na evropské i státní podpoře
Podobnou zkušenost mají i další vinaři. Pěstování révy živí většinu místních rodin a klíčovým zdrojem příjmů je turistika. Vedle evropských peněz čerpají podniky i podporu maďarské vlády, která do regionu do roku 2024 investovala přes devět a půl miliardy korun. Zároveň ale podnikatelé upozorňují na rostoucí náklady, například na energie.
Část producentů se snaží orientovat na export, který jim zajišťuje stabilnější příjmy. „Společnosti zaměřené na vývoz jsou stabilnější. Domácí trh je totiž mnohem víc vystaven vnějším vlivům,“ popisuje vinař Zoltán Kovály.
Analytici upozorňují, že právě ekonomická situace může sehrát klíčovou roli ve výsledku voleb. Nespokojenost části podnikatelů i domácností by mohla oslabit dosud dominantní pozici vlády.
Zároveň většina oslovených vinařů v regionu přiznává, že bez evropských peněz a vládních programů by jejich podniky nepřežily. Závislost na dotacích je tak tlačí k podpoře Fideszu a současné vlády.