USA rozbily síť, která pomáhala Severokorejcům získávat práci v IT

Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo zatčení dvou Američanů, které podezřívá pomáhání severokorejským pracovníkům v IT krást identity. Následně se měli pokouše podvodně získávat zaměstnání v amerických firmách s cílem vydělávat peníze pro KLDR. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
Dva muži, jeden z Pensylvánie a druhý z Texasu, čelí obviněním z podvodů prostřednictvím elektronické komunikace, praní špinavých peněz a krádeží identity, uvedlo ministerstvo. Obviněno bylo dalších čtrnáct lidí, z nichž deset působí v Číně.
Úřady prohledaly ve státě Texas více než 40 takzvaných počítačových farem. Tato zařízení podle nich přinesla Pchjongjangu více než tři miliony dolarů (zhruba 65 milionů korun) díky podvodům, jejichž prostřednictvím se Severokorejci nechávali zaměstnávat americkými firmami.
„Severokorejský režim využívá rozsáhlé podvody s pracovníky v IT k získávání příjmů pro různé nezákonné účely, včetně vývoje zbraní, které by nakonec mohly ohrozit Spojené státy nebo jejich spojence,“ popsal podle AFP náměstek ministra spravedlnosti pro národní bezpečnost John Eisenberg.
Úterní oznámení je nejnovějším z řady zásahů amerických úřadů proti takzvaným počítačovým farmám. V dubnu byli dva američtí občané odsouzeni k trestům odnětí svobody v délce 92 a 108 měsíců. Podle úřadů se podíleli na několikaletém podvodu, při němž využili odcizené identity nejméně 80 Američanů a pro severokorejskou vládu získali nelegální příjmy přesahující pět milionů dolarů.