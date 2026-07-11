Tajfun Bavi ohrožuje východ Číny, úřady už evakuovaly skoro milion lidí

Čínské úřady evakuovaly přes 900 tisíc lidí před příchodem tajfunu Bavi. Ten podle předpovědí v neděli zasáhne východočínské město Wen-čou s deseti miliony obyvatel. Už předtím Bavi přinesl vydatné deště a silný vítr na japonské souostroví Sakišima a minul sever Tchaj-wanu, kde úřady rovněž preventivně evakuovaly tisíce lidí, informovaly v sobotu agentury Reuters a AFP.
Podle oficiálních údajů čínských úřadů bylo jen ve městě Wen-čou do pátečního večera evakuováno 887 801 obyvatel. Dalších více než sto tisíc lidí muselo opustit domovy v severnějších oblastech země kvůli hrozbě záplav, celkový počet evakuovaných se tak blíží milionu. Tajfun sice při postupu nad chladnějšími vodami slábne a zpomaluje, meteorologové ale varují, že kvůli vydatným dešťovým srážkám stále představuje značné nebezpečí.
Čínské úřady uvedly, že rozsáhlé preventivní evakuace zabrání případným nejhorším následkům. Obyvatelé Wen-čou dle záběrů státní televize CCTV zpevňovali dřevem okenice obchodů a páskami zabezpečovali okna domů před očekávanými silnými dešti a větrem.
Tchaj-wan tajfun minul
Na Tchaj-wanu bylo evakuováno přes čtrnáct tisíc lidí, především z horských oblastí na severu a východě ostrova. Očekávalo se totiž, že v některých regionech spadne až metr srážek. Většina měst a okresů vyhlásila takzvané tajfunové volno a uzavřela školy i úřady. Bouře zároveň připravila o dodávky elektřiny více než 170 tisíc domácností a podniků a vedla ke zrušení stovek letů.
Tajfun Tchaj-wan přímo nezasáhl a ani Japonsko zatím nehlásí žádné oběti. Na japonském souostroví Okinawa zůstalo bez elektřiny přes osmnáct tisíc domácností a letecké společnosti zrušily desítky letů, což zasáhlo více než 26 tisíc cestujících. Na Filipínách si vydatné deště spojené s tajfunem a zesíleným jihozápadním monzunem vyžádaly nejméně osmnáct mrtvých.
Obyvatelé Wen-čou se mezitím na příchod bouře připravili. Nakupovali základní zásoby a zabezpečovali domy. „Myslím, že zásoby jsou nyní dobře zajištěné. Není třeba panikařit, ani si dělat velké zásoby jídla nebo jiného zboží,“ řekl Reuters místní obyvatel Čchuang S'-čchuan. Jiná žena popsala, že šla pomoci svým rodičům přemístit květináče z balkonu do bezpečí.