Starmer možná v pondělí oznámí plán rezignace, píše BBC


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády, uvedl server zpravodajské televize BBC. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické výzvě, nálada se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila. Odchod Starmera z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy Labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele kabinetu.

K dalším spekulacím přispělo i nedělní vyjádření ministra pro podnikání Petera Kylea pro BBC. Ten uvedl, že premiér udělá to, „co bude v nejlepším zájmu země“, a dodal, že Starmer zvažuje současné politické okolnosti i výzvy, kterým čelí. Připustil, že Starmerovo postavení je ohrožené, zároveň ale řekl, že nemá žádné informace potvrzující spekulace o chystané rezignaci. Na rozdíl od předchozích vyjádření vlády ale neuvedl, že Starmer hodlá čelit případné výzvě o vedení strany.

Tlak na premiéra podle médií postupně sílí už delší dobu. Za možného nástupce je považován bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který dříve dával najevo, že by o místo stál. Jeho spojenci nyní podle médií připouštějí, že by potenciální kandidáti měli jednat o dalším směřování vlády, což vyvolává spekulace o možné dohodě mezi jednotlivými tábory.

Poslední šance na změnu, prohlásil Starmerův rival Burnham po vítězných volbách
Nově zvolený poslanec za volební obvod Makerfield Andy Burnham z britské Labouristické strany

Dalším favoritem je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Agentura Reuters upozornila, že podle průzkumů mezi členy Labouristické strany by případný souboj o vedení s velkou pravděpodobností Burnham vyhrál. Tento týden byl v doplňovacích parlamentních volbách zvolen poslancem, což mu otvírá cestu k pokusu o sesazení Starmera.

Není ale vyloučeno, že se objeví i další uchazeči. K vyvolání hlasování o novém předsedovi Labouristické strany je potřeba podpora nejméně 81 labouristických poslanců, což je pětina současných poslanců.

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Britský premiér Keir Starmer

Byla by případná změna rychlá?

Pokud by Starmer skutečně oznámil odchod, není zatím jasné, kdy by se funkce premiéra ujal jeho nástupce. Uvnitř Labouristické strany se vedou spory, zda by měl být přechod moci rychlý, nebo odložený až na podzim. Zastánci rychlejší výměny varují, že delší období nejistoty by mohlo ochromit fungování kabinetu a podnítit další spekulace o jeho budoucím směřování.

Agentura DPA upozornila, že Starmerovy problémy se vyvíjejí delší dobu. Labouristická strana utrpěla výrazné ztráty v komunálních a regionálních volbách v Anglii, Skotsku a Walesu, kde část voličů přešla k pravicově populistické straně Reform UK Nigela Farage. Následně začala slábnout jeho podpora uvnitř strany, přičemž se od něj odklonili i někteří významní politici. Podle britské agentury PA nyní více než sto labouristických poslanců údajně požaduje jeho odchod.

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