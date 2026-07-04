SledujteSpojené státy slaví 250 let nezávislosti, akce komplikují vysoké teploty


4. 7. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČT24, BBC
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Po celých Spojených státech slaví Američané 250 let nezávislosti. Slova napsaná v deklaraci nezávislosti dodnes podle amerického viceprezidenta JD Vance připomínají Američanům, kým jsou jako národ, řekl během mezinárodní námořní přehlídky v New Yorku. Oslavy ale komplikuje vlna veder – Philadelphia i Washington kvůli vysokým teplotám zrušily plánované průvody.

„I dnes, přesně 250 let poté, mají tato slova pro nás, Američany, mimořádný význam. Už čtvrt tisíciletí jsou hluboce zakořeněná v našich srdcích a stále nám připomínají, kým jsme jako národ,“ prohlásil viceprezdent Vance.

GALERIE
Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti

„Všichni jsme sehráli svou roli. A všichni budeme muset přispět svým dílem k tomu, abychom vytvořili dalších 250 let ‚americké velikosti‘,“ uvedl dále dle BBC Vance.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Oslavy však komplikuje vlna veder – Filadelfie i Washington kvůli vysokým teplotám zrušily plánované průvody. Organizátoři to zdůvodňovali tím, že za takových podmínek nejsou schopni zajistit bezpečnost účastníků a přihlížejících.

Některá washingtonská předměstí pak odvolala nebo odložila ohňostroje. Letošní oslavy Dne nezávislosti tak pravděpodobně nebudou nakonec v takovém rozsahu, v jakém si je představoval prezident Donald Trump. Ten promluví ve Washingtonu večer tamního času, kdy oslavy vyvrcholí.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Spojené státy slaví 250 let nezávislosti, akce komplikují vysoké teploty

SledujteSpojené státy slaví 250 let nezávislosti, akce komplikují vysoké teploty

19:26AktualizovánoPrávě teď
Kraje řeší výpadek financí od státu na opravy silnic

Kraje řeší výpadek financí od státu na opravy silnic

před 15 mminutami
Hoffman ve Varech uvedl film Absolvent

Hoffman ve Varech uvedl film Absolvent

13:23Aktualizovánopřed 19 mminutami
Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Kyjev ztrátu města popírá

Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Kyjev ztrátu města popírá

00:24Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump: Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů

Trump: Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů

05:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, spílají USA a Izraeli

Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, spílají USA a Izraeli

07:30Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Průzkum: Češi se blackoutu neobávají, jejich připravenost se po loňsku nezměnila

Průzkum: Češi se blackoutu neobávají, jejich připravenost se po loňsku nezměnila

před 8 hhodinami
Sjezd AfD potvrdil dosavadní vedení, provázejí ho demonstrace

Sjezd AfD potvrdil dosavadní vedení, provázejí ho demonstrace

10:28Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

SledujteSpojené státy slaví 250 let nezávislosti, akce komplikují vysoké teploty

Po celých Spojených státech slaví Američané 250 let nezávislosti. Slova napsaná v deklaraci nezávislosti dodnes podle amerického viceprezidenta JD Vance připomínají Američanům, kým jsou jako národ, řekl během mezinárodní námořní přehlídky v New Yorku. Oslavy ale komplikuje vlna veder – Philadelphia i Washington kvůli vysokým teplotám zrušily plánované průvody.
19:26AktualizovánoPrávě teď

Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Kyjev ztrátu města popírá

Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. O strategickém významu ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády hovořil také ruský vládce Vladimir Putin. Ukrajinský generální štáb i prezident Volodymyr Zelenskyj ovšem tvrzení o dobytí města popřeli. Zelenskyj zároveň informoval o úderech na ruskou ropnou infrastrukturu.
00:24Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump: Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů

Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě, řekl v pátek večer (v sobotu ráno SELČ) podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti sobotního 250. výročí nezávislosti USA. Oslavy výročí se uskuteční po celé zemi, ta hlavní bude ve Washingtonu. Na National Mall proběhne velkolepý program s koncerty, vojenskými přehlídkami a leteckými ukázkami.
05:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, spílají USA a Izraeli

Davy Íránců se v sobotu za přísných bezpečnostních opatření začaly v Teheránu loučit s íránským duchovním vůdcem Alím Chameneím, jehož zabily 28. února americko-izraelské útoky na íránskou metropoli. Mnozí podle agentury AP skandovali „Smrt Americe a Smrt Izraeli“, a to právě v den, kdy Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Chameneího státní pohřeb má trvat šest dnů, z toho tři dny v Teheránu.
07:30Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Sjezd AfD potvrdil dosavadní vedení, provázejí ho demonstrace

Delegáti sjezdu Alternativy pro Německo (AfD) ve východoněmeckém Erfurtu v sobotu ve funkcích předsedů potvrdili Alice Weidelovou a Tina Chrupallu. Weidelová získala 81 procent hlasů a Chrupalla sedmdesát. Začátku akce se podle policie snažili zabránit demonstranti. Na 31 tisíc jich podle policie protestuje v ulicích města, přičemž část z nich chtěla účastníkům sjezdu znemožnit dostat se do místa pořádání. Velká část delegátů však podle mluvčího strany dorazila už v pět hodin ráno, aby se blokádám vyhnula.
10:28Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Slováci v referendu rozhodují o rentě pro Fica, podle odhadů bude neplatné

Slováci od sobotního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků, například současného premiéra Roberta Fica (Smer), na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Referendum potrvá do deseti hodin večer. Aby bylo platné, musí hlasovat většina oprávněných voličů. Účast se však nyní odhaduje na patnáct až 25 procent.
před 11 hhodinami

Nezávislost si Američané museli vybojovat

Bitvou u Lexingtonu a Concordu nedaleko Bostonu vypukla 19. dubna 1775 americká válka o nezávislost. Přes osm let trvající konflikt skončil porážkou Britů. Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických, vyhlašující oddělení 13 severoamerických kolonií od Velké Británie, přijal druhý kontinentální kongres před 250 lety, 4. července 1776, ve Filadelfii. Válku ukončila mírová smlouva podepsaná v září 1783 v Paříži, kterou Britové oficiálně uznali nezávislost USA.
před 13 hhodinami

Přípravy na oslavy nezávislosti USA provází extrémní vedra a politické rozpory

Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání Deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

včera v 15:30
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

včera v 14:52
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026