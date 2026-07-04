Spojené státy slaví 250 let nezávislosti, akce komplikují vysoké teploty

Po celých Spojených státech slaví Američané 250 let nezávislosti. Slova napsaná v deklaraci nezávislosti dodnes podle amerického viceprezidenta JD Vance připomínají Američanům, kým jsou jako národ, řekl během mezinárodní námořní přehlídky v New Yorku. Oslavy ale komplikuje vlna veder – Philadelphia i Washington kvůli vysokým teplotám zrušily plánované průvody.
„I dnes, přesně 250 let poté, mají tato slova pro nás, Američany, mimořádný význam. Už čtvrt tisíciletí jsou hluboce zakořeněná v našich srdcích a stále nám připomínají, kým jsme jako národ,“ prohlásil viceprezdent Vance.
„Všichni jsme sehráli svou roli. A všichni budeme muset přispět svým dílem k tomu, abychom vytvořili dalších 250 let ‚americké velikosti‘,“ uvedl dále dle BBC Vance.
Oslavy však komplikuje vlna veder – Filadelfie i Washington kvůli vysokým teplotám zrušily plánované průvody. Organizátoři to zdůvodňovali tím, že za takových podmínek nejsou schopni zajistit bezpečnost účastníků a přihlížejících.
Některá washingtonská předměstí pak odvolala nebo odložila ohňostroje. Letošní oslavy Dne nezávislosti tak pravděpodobně nebudou nakonec v takovém rozsahu, v jakém si je představoval prezident Donald Trump. Ten promluví ve Washingtonu večer tamního času, kdy oslavy vyvrcholí.