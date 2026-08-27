VideoOd války po energetiku. Evropa ukázala větší jednotu, než si sama myslela


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Po čtyřech letech v srdci evropské politiky balí bruselský zpravodaj České televize Petr Obrovský kufry. V podcastu Za Horizont bilancuje éru poznamenanou ruskou válkou na Ukrajině, bumerangovými cly i nekonečným proudem notifikací v šifrovaných aplikacích. Jak se zevnitř měnila Unie a NATO pod tlakem nepředvídatelných krizí? A proč se po letech neustálé pohotovosti těší na funkční české řemeslníky, se v rozhovoru ptá Hana Scharffová.

Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání a ve všech podcastových aplikacích.

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Po čtyřech letech v srdci evropské politiky balí bruselský zpravodaj České televize Petr Obrovský kufry. V podcastu Za Horizont bilancuje éru poznamenanou ruskou válkou na Ukrajině, bumerangovými cly i nekonečným proudem notifikací v šifrovaných aplikacích. Jak se zevnitř měnila Unie a NATO pod tlakem nepředvídatelných krizí? A proč se po letech neustálé pohotovosti těší na funkční české řemeslníky, se v rozhovoru ptá Hana Scharffová.
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