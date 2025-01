Na neohlášenou návštěvu Kyjeva přijel britský premiér Starmer

ČTK

, den

16. 1. 2025 Aktualizováno před 9 m minutami | Zdroj: ČTK

Britský premiér Keir Starmer na návštěvě Kyjeva

Do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu přijel britský premiér Keir Starmer, píše agentura AP. Slíbí během ní, že Británie pomůže s garancí bezpečnosti Ukrajiny po dalších sto let. Starmer se na svoji první cestu do Kyjeva v roli šéfa britského kabinetu vydal jen několik dnů před nástupem zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu.

Za šedivého a mrazivého rána Starmera na kyjevském nádraží přivítali velvyslanec Spojeného království na Ukrajině Martin Harris a ukrajinský vyslanec v Londýně a bývalý šéf ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. Britská vláda uvedla, že Starmer v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podepíše smlouvu o „partnerství na sto let“ v oblasti obrany, vědy, energetiky a obchodu. Británie podle AP Ukrajině od začátku celoplošné ruské invaze v únoru 2022 přislíbila vojenskou a civilní pomoc ve výši 12,8 miliardy liber (v přepočtu 383,6 miliardy korun). Více než padesát tisíc ukrajinských vojáků absolvovalo v Británii výcvik. Starmer má během své návštěvy Kyjeva oznámit další balík pomoci v hodnotě 40 milionů liber určený na poválečnou obnovu Ukrajiny.

Podpora Ukrajiny před Trumpovou inaugurací Ačkoliv Británie patří k zemím, které Kyjevu poskytují velkou vojenskou pomoc, zdaleka se nevyrovná Spojeným státům. Další osud americké podpory Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi je ovšem nejistý, protože v pondělí do prezidentského úřadu nastoupí Donald Trump, který objem americké pomoci kritizuje a říká, že chce válku rychle ukončit. Zatím ovšem nezveřejnil svůj plán, jak toho chce dosáhnout. Plánuje se sejít s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Spojenci Kyjeva se před Trumpovou inaugurací snaží Ukrajinu co nejvíce podpořit s cílem zajistit jí co nejsilnější pozici pro případná budoucí jednání o ukončení války. Zelenskyj uvedl, že při jakémkoli mírovém jednání by Ukrajina potřebovala záruky ohledně své budoucí ochrany před mnohem větším sousedem. Británie tvrdí, že její stoletý závazek je součástí těchto záruk a pomůže zajistit, aby Ukrajina „už nikdy nebyla zranitelná vůči takové brutalitě, jakou jí způsobilo Rusko“, které v roce 2014 anektovalo Krym a v únoru 2022 zahájilo invazi na celou Ukrajinu.

Zavázání k obranné spolupráci „Stoletá“ dohoda podle AP zavazuje obě strany k obranné spolupráci – zejména v oblasti námořní bezpečnosti proti ruským aktivitám v Baltském, Černém a Azovském moři – a v oblasti technologických projektů včetně bezpilotních letounů, které se staly životně důležitou zbraní. Smlouva rovněž zahrnuje systém, který má pomoci sledovat ukradené ukrajinské obilí vyvážené Ruskem z okupovaných částí země. „Putinova snaha odtrhnout Ukrajinu od jejích nejbližších partnerů byla monumentálním strategickým selháním. Místo toho jsme si blíže než kdykoli předtím a toto partnerství posune naše přátelství na další úroveň,“ uvedl Starmer před návštěvou v Kyjevě. „Nejde jen o současnost, ale také o investici do našich dvou zemí pro příští století, která spojí technologický rozvoj, vědecký pokrok a kulturní výměny a využije pro další generace fenomenální inovace, které Ukrajina v posledních letech předvedla,“ dodal Starmer.

Zelenskyj sdělil, že s britským premiérem budou jednat také o plánu navrženém francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, podle něhož by na Ukrajině byly umístěny jednotky Francie a dalších západních zemí, které by dohlížely na dohodu o příměří. Podle Zelenského by měl každý takový návrh jít ruku v ruce s časovým plánem vstupu Ukrajiny do NATO. Dvaatřicet členských zemí Aliance tvrdí, že Ukrajina do NATO jednou vstoupí, ale ne dříve, než po skončení války. Zdá se však, že Trump sympatizuje s Putinovým postojem, že by Ukrajina součástí NATO být neměla, dodala agentura AP. Starmer v čele britské vlády stojí od loňského července. Na Ukrajinu jel předloni ještě jako lídr opozice. Od nástupu do premiérské funkce se Zelenským dvakrát jednal v Londýně.