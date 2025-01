Rusko podniklo další masivní útok na Ukrajinu

„Nepřítel pokračuje v terorizování Ukrajinců,“ napsal na Facebooku ukrajinský ministr pro energetiku Herman Haluščenko. Občany vyzval, aby během útoku zůstali v krytech. Společnost Ukrenerho, provozovatel ukrajinské rozvodné sítě, informovala o výpadcích elektřiny v Charkovské, Sumské, Poltavské, Záporožské, Dněpropetrovské a Kirovohradské oblasti.

„Výbuchy byly slyšet i ve Lvovské oblasti na západě země, další údery byly hlášeny v Charkově nebo ve městě Kryvyj Rih. Co se týče následků, tak na to si musíme ještě počkat, než dostaneme informace, co přesně bylo zasaženo,“ doplnila k ruskému vzdušnému útoku zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová.