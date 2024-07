Starmer ujistil Kyjev o neochvějné podpoře. Chystá stoletou dohodu

Starmer se úřadu ujal v pátek poté, co jeho Labouristická strana drtivě zvítězila v předčasných parlamentních volbách. Zelenskyj byl jedním z prvních světových státníků, kteří novému premiérovi pogratulovali. Později vyjádřil vděčnost za příslib v pokračování podpory Londýna Kyjevu.

Starmer už v pátek představil svůj tým. Diplomacii povede zkušený stínový ministr David Lammy. „Chci vidět restart ve vztazích s Evropou, globálním Jihem i naší klimatické agendy. Chci také změnu v přístupu k evropské i světové bezpečnosti vzhledem k problémům, které vidíme na Blízkém východě. Zároveň ale chci, aby se naše zahraniční politika soustředila na britský růst,“ zdůraznil nový ministr zahraničí.

Zrušení deportací do Rwandy

První významné rozhodnutí přesahující hranice Spojeného království už nový šéf kabinetu učinil, když hned první den v úřadu skoncoval s plánem konzervativců na přesun migrantů do Rwandy, napsal deník The Telegraph.

Cílem kontroverzního opatření bylo deportovat do této africké země zadržené nelegální migranty a tím odradit další, kteří do ostrovní země směřují. Vzájemnou dohodu s Rwandou uzavřel Londýn v roce 2022, kdy přišlo do země rekordních skoro 750 tisíc běženců.

Labouristé slibují, že zabezpečí hranice a zaměří se při tom na pašeráky, kteří vozí migranty na člunech do Británie.