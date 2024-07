SLEDUJTE: Britští labouristé získali většinu a jdou si pro rekordní vítězství

Labouristická strana dosáhla v britských volbách do sněmovny mimořádného úspěchu, již před koncem sčítání získala v dolní komoře většinu. Do čela nové vlády se postaví vůdce labouristů Keir Starmer. Naopak historickou porážku zřejmě utrpěli konzervativci v čele se současným premiérem Rishim Sunakem. Definitivní složení sněmovny bude známo v pátek dopoledne.

Labouristé podle odhadů po zavření volebních místností agentury Ipsos získají celkem 410 ze 650 křesel ve sněmovně, zatímco doposud vládním konzervativcům odhady přisuzují jenom 131 křesel, což by představovalo nejhorší výsledek v dvousetleté historii strany, píše agentura AP.

Premiér Sunak podle serveru Sky News uznal vítězství labouristů. „Labouristická strana vyhrála tyto parlamentní volby a já jsem zavolal siru Keiru Starmerovi, abych mu poblahopřál k vítězství,“ řekl. „Nyní se vydám do Londýna, kde se k dnešnímu výsledku vyjádřím ještě předtím, než opustím funkci premiéra, které jsem dal vše,“ prohlásil. „Je toho hodně, z čeho se musíme poučit a nad čím se zamyslet, a beru na sebe odpovědnost za prohru... Je mi to líto,“ dodal.

Parlamentní křeslo v jihoanglickém obvodu obhájil konzervativní ministr financí Jeremy Hunt. O křesla naopak přišli konzervativní ministr obrany Grant Shapps i Penny Mordauntová, někdejší kandidátka na lídryni konzervativců a členka vlády odpovídající za koordinaci vládní agendy v dolní sněmovně. Oba prominentní konzervativní politiky porazili labourističtí kandidáti.

Silný výsledek

Volby provázela nízká volební účast, k urnám podle BBC dorazilo jenom 59 procent voličů. Podle spolupracovníka ČT ve Velké Británii Ivana Kytky jsou volební výsledky spíš protestním hlasem proti konzervativcům než nadšením pro labouristy. Upozorňuje, že konzervativci přišli oproti minulým volbám o dvacet procent svých voličů.

„Je to velice silný výsledek. Čím větší většinu parlamentu mají, tím pohodlněji se jim vládne. Nesmíme zapomínat, že jak konzervativci, tak labouristé jsou koalicí nejrůznějších menšinových politických hnutí. Pokud by byla většina v parlamentu menší, jak jsme byli svědky v minulosti, může to premiérovi a vládě působit potíže při schvalování kontroverzních zákonů,“ dodal Kytka.

Nejméně dva roky by se Starmerovi mělo vládnout pohodlně a kabinet čeká obrovský úkol, pokud chce aspoň částečně naplnit očekávání voličů, podotkl dále s tím, že problémy jako ekonomická situace nebo zastaralá infrastruktura s vítězstvím ve volbách nezmizely.