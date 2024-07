„Dělali jsme, co jsme mohli.“ Britský premiér Sunak podal demisi

Tradiční předání moci

Předání moci v Británii probíhá podle tradic. Ceremoniál se většinou odehrává v Buckinghamském paláci, kde monarcha pověří budoucího premiéra pověřením vlády. Premiér pak skládá přísahu do rukou panovníka, popisuje Dolanský. Dřívější rituál „políbení ruky“ se podle něj už spíše nedodržuje.

Labouristé avizovali, že ještě během dne jmenuje nový kabinet. Většina členů budou nejspíš dosavadní stínoví ministři. Podle Dolanského rezonují dvě jména, a to Rachel Reevesová, která se má stát ministryní financí a vicepremiérkou a jež by měla naplňovat plány strany na obnovu Spojeného království. Do kabinetu by se měl vrátit také bývalý šéf labouristů Ed Miliband.