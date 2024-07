Starmer není Blair, labouristy ale vytáhl ze dna. Levici dráždí Gazou

Starmer vystudoval gymnázium a politicky aktivní začal být už během dospívání – do labouristických Mladých socialistů vstoupil v pouhých šestnácti letech. Později jako první člen rodiny absolvoval vysokou školu, a to práva na univerzitách v Leedsu i Oxfordu. Dlouho působil v oblasti lidských práv. V Africe a v Karibiku kupříkladu hájil vězně, kteří čelili trestu smrti.

Jednašedesátiletý Starmer se narodil do skromných poměrů. Má tři sourozence, jeho matka byla zdravotní sestra a otec nástrojář. Šéf labouristů, jenž vyrůstal v Surrey, o sobě často říká, že pochází z dělnického prostředí. Rodiče ho pojmenovali Keir po zakladateli a prvním lídru labouristů Keiru Hardiem.

Svými odpůrci je Starmer zesměšňován jako „levicový londýnský právník“. Poté, co byl povýšen do šlechtického stavu, kritici jeho titul Sir často využívají k tomu, aby ho vykreslili jako člena elity mimo dosah pracujícího lidu, píše agentura AP .

Poté pracoval několik let jako šéf veřejné prokuratury a stal se tak nejvyšším trestním žalobcem v Anglii a Walesu. Za své úspěchy na poli advokacie získal od britské královny Alžběty II. čestný titul Queen’s Counsel.

V čele labouristů stanul v dubnu 2020 poté, co Corbyn skončil jako lídr kvůli debaklu ve volbách v roce 2019, a skandálu kolem laxního přístupu vedení strany k antisemitským tendencím uvnitř partaje. Starmer se tehdy v reakci na zprávu komise omluvil a slíbil zjednat nápravu, Corbyn označil kauzu za zpolitizovanou.

V Dolní sněmovně působí za labouristy od roku 2015, kdy se stal stínovým ministrem pro přistěhovalectví. Jako o možném kandidátovi na lídra strany se o něm hovořilo již tehdy, Starmer to ale odmítl s tím, že se necítí na post dostatečně politicky zkušený.

Kontroverzní politik, jenž byl ze strany vyloučen a nyní kandidoval ve volbách jako nezávislý, roky vedl labouristy více doleva. Starmer naopak patří k umírněnému, středolevému křídlu strany. Ve svém vítězném projevu v roce 2020 slíbil „kulturní změnu“ u labouristů a v případě potřeby upřednostnit svou zemi před zájmy své strany.

Labouristy chce vést „do nové éry s důvěrou a nadějí“. „Jako vůdce opozice nejste u moci, a je to ta nejvíce frustrující práce, jakou jsem kdy měl. Doufám, že už ji dlouho mít nebudu,“ svěřil se Starmer loni deníku The Guardian.

Úřednický typ bez charismatu, shodnou se experti

Podle komentáře AP je Starmer „odpovědný, trochu nudný manažer“, nicméně labouristé doufají, že právě on je to, co teď Britové nejvíce potřebují.

„Coby úřednický typ je klidný a hovoří se o něm jako o novém zastánci politického středu. Na druhou stranu není zrovna dvakrát inspirativní a rozhodně to není politik, který by řečnickým umem dokázal strhnout davy,“ soudí Marek Bičan z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity.

Spolupracovník ČT v Británii Ivan Kytka to vidí podobně. „Působí spíše jako opatrný, rozvážný a někdy váhající technokrat než jako politik, který dokáže strhnout své okolí,“ poznamenal Kytka.