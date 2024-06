„Chcete jednat s Talibanem?“ ptal se Sunak Starmera v televizní debatě

Britský konzervativní premiér Rishi Sunak a předseda opozičních labouristů Keir Starmer se utkali v poslední předvolební televizní debatě. Sunakovi konzervativci zaostávají v průzkumech za labouristy o zhruba dvacet procentních bodů. Premiér obvinil Starmera z toho, že se k zemi nevyjadřuje na rovinu v otázkách migrace, daní a práv žen, a vyzval voliče, aby se labouristům „nepoddávali“. Starmer prohlásil, že Sunak je příliš bohatý na to, aby chápal obavy většiny obyčejných Britů.

Řeč tradičně přišla na migraci, jednu z hlavních obav britských voličů. Sunak odmítl Starmerův argument, že by se snažil vracet migranty do jejich domovských zemí, a uvedl, že mnozí z nich přišli do Británie z Íránu, Sýrie a Afghánistánu.

„Chystá se sednout si s íránským ajatolláhem? Bude se snažit uzavřít dohodu s Talibanem? Je to naprosto nesmyslné. Máte lidi za blázny,“ kritizoval lídra opozice současný premiér, jehož administrativa se neúspěšně snažila o deportace některých migrantů do Rwandy.