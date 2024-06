Britové zmožení „úpadkem“ řeší před volbami hlavně ekonomiku

Ekonomika je tak hlavním tématem předvolební kampaně. „Už jen proto, že je to něco, co přímo ovlivní materiální blahobyt voličů a je klíčovým faktorem, který bude určovat stav veřejných financí. V těchto volbách je to téma o to důležitější, protože miliony lidí se potýkají s krizí životních nákladů,“ uvedla odbornice na britskou politiku Monika Brusenbauch Meislová z Masarykovy univerzity.

Konzervativci se v předvolebním programu zasazují snížit státní dluh, investovat do infrastruktury a snížit výdaje na dávky. Labouristé slibují zjednodušit daňový systém, zvýšit výstavbu a investovat do odvětví čisté energie.

Brusenbauch Meislová také poukázala na kontroverzní výrok premiéra Rishiho Sunaka, podle kterého by politika labouristů stála pracující domácnosti dva tisíce liber navíc. „Způsobilo to ve Spojeném království velké kontroverze a premiér čelí ostré kritice za jeho zavádějící obsah,“ uvedla.

Sunak předpokládá, že pokud toryové zopakují volební výhru, první letadla by do Rwandy mohla odletět v červenci po volbách. V předvolebních průzkumech mají však před konzervativci velký náskok labouristé, kteří by podle odhadů mohli v parlamentu získat až o dvě stovky křesel více. Ti naopak deklarují, že v případě vítězství plán deportací do Rwandy opustí. Chtějí také prosadit opatření, která zamezí pašování lidí.

Kauzy a výsledky předvolebních průzkumů

Také výsledky předvolebních průzkumů a predikce komentátorů, které shodně předpokládají přesvědčivé vítězství labouristů Keira Starmera, ovlivňují předvolební kampaň. „Labour Party realizuje kampaň z pozice jasného favorita, Keir Starmer se zdá být ve svých veřejných vystoupeních stále sebevědomější, přičemž jeho hlavním argumentem je potřeba změny po dlouhých čtrnácti letech konzervativní vlády,“ okomentovala Brusenbauch Meislová.

„Ostatní strany se snaží o to, aby masivní náskok Labour Party, kterého jsou si velmi dobře vědomy, co nejvíce snížily. Rishi Sunak usiluje o to, aby předpokládaná porážka byla pokud možno co nejdůstojnější,“ doplnila.