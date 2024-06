Sunak slíbil vyloučení sázkařů, v debatě BBC se řešilo zdravotnictví

Pokud někdo využil interní informace k sázení na datum britských parlamentních voleb, měl by se zodpovídat před zákonem a zároveň bude vyloučen z Konzervativní strany. V debatě na stanici BBC to prohlásil premiér Rishi Sunak. Dalšími tématy byly důsledky brexitu nebo britský zdravotní systém, o kterém se Sunakem diskutovali předseda Labouristické strany Keir Starmer, předseda Skotské národní strany John Swinney a předseda Liberálních demokratů Ed Davey.

Kvůli obviněním z takových sázek jsou vyšetřováni čtyři lidé napojení na premiéra – včetně ředitele kampaně toryů Tonyho Leeho a policisty z premiérova ochranného týmu, napsala stanice BBC na svém webu. Dva kandidáti do voleb – Laura Saundersová a Craig Williams podle ní potvrdili, že je v souvislosti se sázkami vyšetřuje patřičná komise dohlížející na hazard.

Vládní strana se dva týdny před parlamentními volbami potýká s aférou kolem sázek několika svých členů na termín hlasování. To, že se volby do dolní komory parlamentu uskuteční 4. července, oznámil premiér až ve druhé polovině května. Jeho rozhodnutí bylo poměrně překvapivé a sázka na brzký termín voleb tak mohla přinést několikanásobnou výhru. Sázet na události na základě zasvěcených informací je však trestné, podotkla agentura AP.

Britská opoziční Labouristická strana má podle nedávného průzkumu veřejného mínění nakročeno k tomu, aby v červencových parlamentních volbách získala 453 ze 650 křesel. Naproti tomu konzervativci, kteří jsou nyní ve vládě, směřují k nejhorší porážce v historii a mohli by mít jen 115 mandátů, vyplývá ze sondáže agentury Ipsos, o jejíchž výsledcích informoval server stanice Sky News.

„Je správné, že je řádně vyšetřují příslušné orgány činné v trestním řízení. Pokud se zjistí, že někdo porušil pravidla, měl by nejen čelit plným důsledkům zákona, ale postarám se o to, aby byl vyloučen z Konzervativní strany,“ zdůraznil Sunak.

Nezávislý Institut pro fiskální studie však odhadl, že by přijetí dalších zaměstnanců NHS stálo miliardy liber dodatečných výdajů každý rok po dobu příštího desetiletí.

Vedoucí představitel labouristů Starmer prohlásil, že jeho strana je odhodlána realizovat dlouhodobý plán pro zaměstnance Národní zdravotní služby (NHS). Labouristé slibují navýšení ročních výdajů NHS England o přibližně 1,8 miliardy liber (530 miliard korun) do roku 2028–2029, přiblížila stanice BBC .

Na sociální témata se zaměřil i předseda Liberálních demokratů Ed Davey, který zdůraznil, že jeho strana sestavila „velmi podrobný volební program, jehož středobodem je velký balíček zdravotní a sociální péče“.

Liberální demokraté slibují bezplatnou domácí péči pro starší a zdravotně postižené lidi v Anglii, která by podle nich do roku 2028 až 2029 stála 2,7 miliardy liber (795 miliard korun) ročně. Strana chce financování zajistit zrušením daňových úlev velkých bank, čímž by státní finance roku 2028 až 2029 získaly 4,2 miliardy liber (1,23 bilionu) ročně.