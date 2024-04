Británie se chystá na další fázi kontrol importu z EU. Dopadnou hlavně na malé dovozce

Brexit Velké Británii přináší nekončící nadílku změn a opatření. Příští úterý vstoupí v platnost druhá fáze kontrol dovozu potravin z Evropské unie. Tři roky po opuštění společného trhu a osm let po referendu. Opatření dopadá zejména na nezávislé a malé dovozce. Vláda – také v duchu brexitu – odmítla návrh Evropské komise obnovit výměny studentů.

Britové si odhlasovali brexit před osmi roky. Rozplétání dodavatelských řetězců a zřizování celnic ale trvalo tak dlouho, že se nová pravidla uplatňují až teď. Evropští exportéři masných výrobků, sýrů a květin musí nově při cestě do Británie předložit zdravotní certifikáty zboží. S koncem dubna přijdou kontroly a poplatky.

„Brexit byl v podstatě katastrofa. Vytvořil nedostatek pracovních sil, nesmyslné dodatečné náklady, byrokracii – obrovskou škálu byrokracie. Nyní musíme odesílat průvodní dokumentaci 24 až 48 hodin před zahájením dopravy, zatímco dříve to byly hodiny,“ řekl majitel Panzerova lahůdkářství David Josephs.

Panzerovy lahůdky v Londýně dodávají zahraniční delikatesy do dvou stovek britských restaurací. Od zrušení společného evropského trhu už ale přišly o desítky dodavatelů. Majitel se obává, že nové kontroly dováženého zboží odradí další.

„Dělá to věci složitější, značně je to prodražuje a je velmi komplikované sem zboží dostat. Zboží buď dorazí pozdě, nebo až po datu spotřeby. Jen z toho papírování se vám chce brečet,“ přiblížil majitel britského zelinářství Andreas Georghiou.

Vláda tvrdí, že tím zamezí zavlečení nemocí a škůdců. A vyrovná podmínky britských exportérů na kontinent, ti podobné překážky musí zvládat už tři roky. Slibuje pragmatický přístup, který inflaci zvýší nejvýš o dvě desetiny procenta.

„Jde to, když dovážíte celé kamiony, my ale vozíme řemeslné produkty malých výrobců s krátkou spotřební dobou. Bohužel, zvýšení cen se promítne dál, nedokážeme to všechno absorbovat,“ řekl Nick Carlucci, obchodní ředitel Tenuta Marmorelle.