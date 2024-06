Lídr labouristů Starmer pomáhal v Lidicích obnovit památník. Monitorovala ho StB, zjistil Daily Mail

„Bylo to v kritické době studené války, kdy zarytí komunisté ještě dělali vše, co mohli, aby podkopali západní země, a československá bezpečnostní služba v tom hrála klíčovou roli,“ dodal Glees.

Studenti tušili, že je komunistické úřady budou bedlivě sledovat. „Když jsme byli pozváni, věděli jsme, že když se budeme patřičně chovat a nebudeme se fotit na špatných místech, je to v pořádku,“ uvedla Praemová. „V té době bylo těžké dostat se na druhou stranu železné opony. Museli jste mít určité vízum. Bylo to dlouho předtím, než lidé mluvili o pádu Berlínské zdi,“ dodala.

Keir Starmer dokončil v roce 1986 postgraduální studium práv na Oxfordské univerzitě a chystal se nastoupit do advokátního kurzu. Předtím 16. srpna dorazil do pohraničního Chebu a poté se přesunul na dvoutýdenní tábor. Vzpomíná na něj také další účastnice tábora, tehdy dánská policistka, Lisbet Praemová.

Starmerovi labouristé by podle agentury Ipsos mohli dosáhnout nejsilnější většiny ze všech poválečných britských vlád, protože by měli o 256 zákonodárců více než všechny ostatní strany dohromady, zatímco počet poslanců toryů by klesl na rekordně nízkou úroveň. Podle průzkumu od společnosti Savanta by se do parlamentu nemusel dostat ani současný premiér Rishi Sunak.