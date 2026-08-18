Mezi zadrženými kvůli žhářství v Chorvatsku je Polka i občan Srbska

Mezi čtyřmi osobami, které v sobotu zatkli pro podezření z úmyslného zakládání lesních požárů v okolí Zadaru, je Polka a občan Srbska. Podle stanice HRT to v pondělí uvedla prokuratura. Ta rovněž nevylučuje teroristický motiv.
Čtveřici osob zatkla chorvatská policie v okolí města Benkovac poté, co místní obyvatelé nahlásili, že v krajině zapalují oheň. Skupina je podezřelá, že v okolí Zadaru založila deset požárů, které zachvátily křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Hasičům se všechny podařilo uhasit.
Podezřelí zůstávají ve vazbě. Podle soudce Hrvoje Viskoviče je mezi nimi 33letá občanka Polska a také člověk, který má chorvatské i srbské občanství. Stanice RTL v pondělí s odvoláním na své zdroje uvedla, že tři podezřelí jsou v Chorvatsku žijící Srbové.
Podle policie se zadržení k založení požárů částečně přiznali. Tři muži byli podle ní v té době pod silným vlivem alkoholu, zatímco u ženy se to ještě zjišťuje. Policie také uvedla, že při následných prohlídkách byla nalezena mimo jiné poloautomatická puška a střelivo.
Možný terorismus
Mluvčí zadarské policie Ivana Grbinová řekla, že dosud nebyl stanoven trestný čin, z něhož bude čtveřice obviněna. Nejvyšší státní zástupce Ivan Turidić v této souvislosti připomněl, že chorvatský právní řád umožňuje kvalifikovat žhářství i jako terorismus. Zda se to ale týká tohoto případu, je podle něj třeba teprve vyšetřit.
Chorvatsko čelí mimořádnému období sucha a vlnám veder. Od čtvrtka zasáhly jeho pobřeží desítky požárů. Při největším z nich, u Omiše na jihu země, zemřel jeden člověk a zhruba čtyřicet dalších utrpělo zranění. Na dva tisíce lidí se muselo v pátek evakuovat, mezi nimi zhruba tři sta českých turistů.