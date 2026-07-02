Mezi berlínskými gangy „letí“ nelegální zbraně z Česka

V ulicích německé metropole se mnohem víc střílí. Vyšetřovatelé případy spojují s tureckými kriminálními gangy, které bojují proti sobě a vydírají místní podnikatele. Do Berlína se dostává i velké množství nelegálních zbraní z Česka.
Graefekiez je lukrativní berlínskou adresou. O to víc městem otřáslo, když se právě tam na konci května střílelo. Pachatelé přijeli autem, oběť vyvázla bez zranění na elektrické koloběžce. Policie teď pátrá po možné souvislosti s dalšími incidenty.
Terčem útoků byla opakovaně i autoškola na západě města. Její berlínští majitelé mají sami turecké kořeny. Škody jsou většinou materiální, ale už tři desítky lidí byly od loňského podzimu postřeleny a nejméně dva lidé zemřeli.
„Momentálně vycházíme z vyšetřovací a pracovní hypotézy, že tyto případy spolu souvisejí, že se jedná o zcela konkrétní zločineckou skupinu, která si zde ve městě cíleně vybírá turecké podnikatele a vydírá je,“ komentoval to mluvčí berlínské policie Florian Nath.
Zbraně z Česka
Ten prozradil, že berlínští policisté zajistili i zbraně pocházející z Česka. „Podle našich zjištění je (Česko) jak tranzitní zemí, tak zemí, v níž se za určitých okolností mohou nacházet ještě staré zásoby střelných zbraní, z nichž některé byly vyrobeny ve čtyřicátých a padesátých letech,“ přiblížil Nath.
Policie loni v Berlíně zaznamenala 515 případů střelby, o sedmdesát procent více než v roce 2024. Nová speciální vyšetřovací jednotka od loňského října zabavila desítky zbraní a stovky nábojů. Ve vazbě skončilo 37 podezřelých.
Oběťmi byli až dosud lidé napojení na organizovaný zločin. Policejní odbory však varují, že například při střelbě z jedoucího auta, za bílého dne a v oblastech, jako je už zmíněný Graefekiez, je jen otázkou času, než některá z kulek zasáhne náhodného kolemjdoucího.
Berlínská radnice v reakci na vývoj navrhla zpřísnění zákona o zbraních, které by platilo v celém Německu. Nelegální nakládání s pistolemi by tak nově nebyl přečin, ale trestný čin. Návrh vítá i policie – změna by jí umožnila při pátrání používat odposlechy a sledování.