KLDR položila miny na hranicích s Jižní Koreou. Soul žádá omluvu

Jihokorejská armáda dospěla k závěru, že Severní Korea nastražila miny, které před dvěma týdny na hranici obou států zranily tři jihokorejské vojáky. Armáda současně KLDR vyzvala, aby se omluvila a odstranila další miny, napsala v pondělí agentura AP. Soul obvinil Pchjongjang z výbuchů min i v srpnu 2015, kdy byli zmrzačeni dva jihokorejští vojáci.
Jihokorejští vojáci byli zraněni 21. září při dvou po sobě jdoucích explozích v blízkosti vojenské demarkační linie v západní části demilitarizované zóny. Jihokorejský sbor náčelníků štábů (JCS) minulé pondělí uvedl, že výbuchy s velkou pravděpodobností způsobily severokorejské miny. Velitelství OSN (UNC) poté ve středu oznámilo, že KLDR minou porušila dohodu o příměří z roku 1953, což tvrdil i jihokorejský ministr obrany Kang Sin-čchul. Pchjongjang tyto závěry odmítl a pohrozil odvetou, pokud bude v této věci vyprovokován.
JCS v pondělí vedl, že dospěl k definitivnímu závěru, že explodovaly severokorejské miny a že zranily tři vojáky, kteří pracovali na vytyčení hlídkové trasy v hustě porostlé oblasti. Odvolával se na společné vyšetřování místa s UNC, forenzní analýzu výbušnin a dalších látek odebraných z uniforem dotčených vojáků i na další minu objevenou několik dní po výbuchu.
„Armáda důrazně vyzývá Severní Koreu, aby se omluvila našim zraněným vojákům a neprodleně odstranila miny, které položila v rozporu s dohodou o příměří,“ uvedl v televizním prohlášení místopředseda sboru náčelníků štábů Kwon Te-won. Armáda podle něj odstranila severokorejské minové pole v okolí místa výbuchu a odstraní i další taková pole jižně od hranice, pokud to dobrovolně neudělá KLDR.
Jihokorejská armáda dříve uvedla, že podnikne blíže nespecifikované kroky proti KLDR, pokud ji jednoznačně shledá odpovědnou za výbuchy min. Soul ale zatím žádná represivní opatření neoznámil.
Pozůstatek korejské války
Demilitarizovaná zóna je 248 kilometrů dlouhé a čtyři kilometry široké silně opevněné pohraniční nárazníkové pásmo, kde jsou podle odhadů zakopány dva miliony min. Jedná se o pozůstatek korejské války z let 1950 až 1953, která skončila příměřím.
Dohoda o příměří zakazuje oběma stranám páchat jakékoli nepřátelské činy proti demilitarizované zóně a zakazuje také vojenskému a civilnímu personálu překračovat vojenskou demarkační linii bez povolení komise pro příměří. Severokorejští vojáci při opevňovacích pracích loni podle Soulu 17krát a letos už 50krát překročili demarkační linii. Jižní Korea loni v listopadu navrhla jednání o vyjasnění hranice, ale její severní soused na to nereagoval.