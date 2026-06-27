Kalifornský odvolací soud nařídil nové vynesení trestu pro Weinsteina


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kalifornský odvolací soud v pátek potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky, soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AP, která poznamenala, že soud Weinsteinovi původně uložil 16leté vězení. Právní zástupci Weinsteina uvedli, že s nynějším verdiktem nesouhlasí a že odvolací proces tímto nekončí.

Identita italské oběti je utajována. Podle verdiktu ji nyní 74letý Weinstein během filmového festivalu napadl v jejím hotelovém pokoji. Někdejší vlivný producent toto obvinění stejně jako ta další popřel. Jeho právní zástupci v odvolání tvrdili, že žena křivě vypovídala a že v době, kdy tvrdila, že se znásilnění stalo, nebyla ve svém pokoji. Rovněž uváděli, že proces byl od samého počátku špatně veden, mimo jiné i tím, že porotci se už během svého výběru dozvěděli, že Weinstein byl v jiném procesu v New Yorku uznán vinným ze znásilnění a že tato vědomost „nakazila“ celé soudní řízení.

Právní zástupci Weinsteina uvedli, že je rozhodnutí odvolacího soudu zklamalo a že s ním nesouhlasí. „Toto není konec odvolacího procesu,“ dodali.

Tříčlenný senát odvolacího soudu jednomyslně rozhodl, že proces neporušil Weinsteinova ústavní práva. Senát také uvedl, že odmítá pokusy narušit verdikt poroty o Weinsteinově vině. AP poznamenala, že celé znění odvolacího rozhodnutí nebylo k dispozici, proto není bezprostředně jasné, na jakém základě odvolací soud nařídil nové vynesení trestu.

Porota shledala Weinsteina vinným ze sexuálního zločinu
Harvey Weinstein u soudu, 10. 6. 2025

Prokurátoři Weinsteina vykreslili jako sériového predátora, který ženám sliboval kariérní postup v Hollywoodu, jen aby je následně nalákal do hotelových pokojů nebo bytů, kde je podle nich fyzicky přemohl a sexuálně napadl. Obvinění ze znásilnění, sexuálních útoků, nevhodného chování a obtěžování proti němu vzneslo přes sto žen. Weinsteinova kauza zažehla společenské hnutí MeToo, které bojuje proti sexuálnímu násilí vůči ženám.

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