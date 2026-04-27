Globální vojenské výdaje vloni vzrostly o tři procenta


27. 4. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Celosvětové vojenské výdaje se v loňském roce zvýšily o 2,9 procenta na 2,89 bilionu dolarů (zhruba 60 bilionů korun), a to navzdory poklesu ve Spojených státech, který byl důsledkem rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování vojenské pomoci Ukrajině. Ve své pondělní zprávě o tom informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).

V České republice se podle SIPRI výdaje snížily o 0,4 procenta na 7,1 miliardy dolarů (zhruba 147,5 miliardy korun). V žebříčku zemí s největšími vojenskými výdaji tak Česko kleslo o jedno místo na 39. příčku, plyne ze zprávy.

Na prvním místě zůstaly s velkým náskokem Spojené státy, ačkoli se jejich vojenské výdaje snížily oproti roku 2024 o 7,5 procenta na 954 miliard dolarů. Druhé místo obsadila Čína, která výdaje podle odhadů SIPRI zvýšila o 7,4 procenta na 336 miliard dolarů. Následovalo Rusko, kde výdaje vzrostly o 5,9 procenta na 190 miliard dolarů.

Podíl celosvětových vojenských výdajů na globálním hrubém domácím produktu (HDP) vloni vzrostl na 2,5 procenta z 2,4 procenta v předchozím roce. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od roku 2009. V České republice tento podíl podle údajů SIPRI činil 1,8 procenta.

„Globální vojenské výdaje se v roce 2025 opět zvýšily, protože státy na další rok válek, nejistoty a geopolitických otřesů reagovaly rozsáhlými zbrojními iniciativami,“ uvedl analytik SIPRI Siao Liang. „Vzhledem k rozsahu současných krizí i k dlouhodobým cílům mnoha států v oblasti vojenských výdajů bude tento růst pravděpodobně pokračovat také v roce 2026 i v následujícím období,“ dodal.

SIPRI ve zprávě rovněž uvedl, že loňský pokles vojenských výdajů ve Spojených státech bude pravděpodobně pouze krátkodobý. Upozornil také, že mimo USA se vojenské výdaje vloni zvýšily o 9,2 procenta. Nejvýrazněji k tomu přispěla Evropa, kde se výdaje zvýšily o čtrnáct procent na 864 miliard dolarů.

Rusy unavují množící se omezení. Přibývá těch, kteří chtějí emigrovat

Blokování internetu a VPN služeb přimělo některé Rusy zajímat se o možnosti emigrace ze země. Tamní společnost začíná být podle politologa Ilji Graščenkova unavená z pocitu množících se omezení. Poslední velkou vlnu emigrace zažila země v roce 2022, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Rusista René Andrejs uvedl, že většina Rusů emigraci stále vnímá jako provizorium, z čehož pramení také jejich neochota učit se jazyky a integrovat se v hostitelských zemích.
Ruské údery v Oděse zranily několik lidí

Třináct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou metropoli Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti.
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Při střetu komunit kvůli studni bylo na východě Čadu zabito nejméně 42 lidí

Při střetu mezi komunitami na východě afrického Čadu bylo v sobotu zabito nejméně 42 osob. V neděli to napsala agentura AFP s odvoláním na zástupce vlády, podle nějž se lidé pohádali kvůli studni. Střety mezi zemědělci a pastevci si v zemi v letech 2021 až 2024 podle nevládní organizace ICG vyžádaly více než tisíc mrtvých a dva tisíce zraněných.
Izraelské údery na jihu Libanonu si podle ministerstva vyžádaly 14 mrtvých

Izraelské údery na jihu Libanonu si za neděli vyžádaly 14 mrtvých a 37 zraněných, a to navzdory vyjednanému příměří. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to napsala agentura AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu nařídil provést razantní útoky proti libanonskému teroristickému hnutí Hizballáh, které podle něj porušilo klid zbraní dojednaný minulý týden.
Dohoda Londýna s Paříží má migrantům zkomplikovat riskantní cesty po moři

Londýn a Paříž se dohodly na nové tříleté smlouvě, na jejímž základě by se na Britské ostrovy mělo z Francie dostávat na malých lodích bez dokladů méně migrantů. Británie přidá peníze, Francie posílí hlídky na pobřeží. Jen loňský rok se přes Lamanšský průliv dostalo nelegálně do Spojeného království víc než 41 tisíc lidí.
Zelenskyj 40 let od havárie v Černobylu obvinil Rusko z jaderného terorismu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli, u příležitosti čtyřicátého výročí jaderné exploze v Černobylu, obvinil Rusko z jaderného terorismu, informovala agentura AFP. Zelenskyj také uvedl, že ruské drony pravidelně létají nad odstavenou černobylskou elektrárnou a že jeden z nich loni narazil do ochranného pláště jednoho z reaktorů. Moskva loni v únoru zodpovědnost za tento incident odmítla.
