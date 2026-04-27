Globální vojenské výdaje vloni vzrostly o tři procenta

Celosvětové vojenské výdaje se v loňském roce zvýšily o 2,9 procenta na 2,89 bilionu dolarů (zhruba 60 bilionů korun), a to navzdory poklesu ve Spojených státech, který byl důsledkem rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování vojenské pomoci Ukrajině. Ve své pondělní zprávě o tom informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).
V České republice se podle SIPRI výdaje snížily o 0,4 procenta na 7,1 miliardy dolarů (zhruba 147,5 miliardy korun). V žebříčku zemí s největšími vojenskými výdaji tak Česko kleslo o jedno místo na 39. příčku, plyne ze zprávy.
Na prvním místě zůstaly s velkým náskokem Spojené státy, ačkoli se jejich vojenské výdaje snížily oproti roku 2024 o 7,5 procenta na 954 miliard dolarů. Druhé místo obsadila Čína, která výdaje podle odhadů SIPRI zvýšila o 7,4 procenta na 336 miliard dolarů. Následovalo Rusko, kde výdaje vzrostly o 5,9 procenta na 190 miliard dolarů.
Podíl celosvětových vojenských výdajů na globálním hrubém domácím produktu (HDP) vloni vzrostl na 2,5 procenta z 2,4 procenta v předchozím roce. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od roku 2009. V České republice tento podíl podle údajů SIPRI činil 1,8 procenta.
Spor o vojenské výdaje Česka
V Česku se v posledních dnech vedou spory ohledně neplnění závazku vůči Severoatlantické alianci (NATO) vydávat ročně na obranu dvě procenta HDP. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli na sociálních sítích uvedl, že Česko letos podle hodnocení NATO závazek nesplní a že ho v minulých letech neplnila ani vláda Petra Fialy (ODS).
Zástupci minulé vlády jeho tvrzení o loňských výdajích odmítli. Podle Fialy loni Česko vydalo 2,01 procenta HDP. Fiala odkázal na aktuální zprávu generálního tajemníka NATO.
„Globální vojenské výdaje se v roce 2025 opět zvýšily, protože státy na další rok válek, nejistoty a geopolitických otřesů reagovaly rozsáhlými zbrojními iniciativami,“ uvedl analytik SIPRI Siao Liang. „Vzhledem k rozsahu současných krizí i k dlouhodobým cílům mnoha států v oblasti vojenských výdajů bude tento růst pravděpodobně pokračovat také v roce 2026 i v následujícím období,“ dodal.
SIPRI ve zprávě rovněž uvedl, že loňský pokles vojenských výdajů ve Spojených státech bude pravděpodobně pouze krátkodobý. Upozornil také, že mimo USA se vojenské výdaje vloni zvýšily o 9,2 procenta. Nejvýrazněji k tomu přispěla Evropa, kde se výdaje zvýšily o čtrnáct procent na 864 miliard dolarů.