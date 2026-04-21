Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. V úterý o tom informovala agentura Kjódó. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tato asijská země zříká války.

Cílem změn je podle AP vybudovat zbrojní průmysl a prohloubit obrannou spolupráci se zahraničními partnery. Japonsko mění svůj postoj v době, kdy čelí rostoucím výzvám v regionu včetně mocenským ambicím Číny. Naopak japonští partneři včetně Austrálie, jihovýchodní Asie či Evropy rozhodnutí Tokia vítají.

Japonsko dlouhodobě zakazovalo vývoz většiny zbraní. Vzhledem k mezinárodnímu napětí ale přikročilo ke změnám, i tak byl ale export podle AP omezen na pět oblastí, a to záchranu, transport, varování, průzkum a odstraňování min. Nové směrnice ale tyto limity ruší a umožňují vývoz i zbraní, jako jsou stíhačky, rakety a střely nebo torpédoborce. AP poznamenala, že to je zásadní změna oproti stávajícímu vývozu neprůstřelných vest či plynových masek poskytovaných Ukrajině či průzkumných radarů dodaných na Filipíny.

Japonsko se připravuje na konflikt s Čínou
Japonská armáda

Právě Ukrajina se o japonský zbrojní průmysl zajímá a ráda by se s Tokiem dohodla na výměně domácích obranných technologií za japonské zbraně. A zájem má i Japonsko. Agentura Kjódó v březnu informovala o tom, že japonská vláda zvažuje pořízení ukrajinských útočných dronů k posílení vlastní obranyschopnosti.

Japonská „Železná lady" chce posílit armádu a nabudit ekonomiku
Japonská premiérka Sanae Takaičiová

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl prezident USA Donald Trump Bloombergu. Příměří dle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ). Trump zároveň v rozhovoru s listem New York Post (NYP) vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem v Pákistánu nastane průlom.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Otrávených balení s dětskou výživou by mohlo být podle médií až dvanáct

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až dvanáct, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí. Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.
před 3 hhodinami

Americká ministryně práce opouští Trumpovu vládu

Americká ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová končí ve vládě prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentury AP to oznámil Bílý dům. Chavezová-DeRemerová je třetí členkou Trumpova kabinetu, která opouští vládní funkci. V minulosti se potýkala s několika skandály, mimo jiné s obviněním ze zneužití moci, poměru s podřízeným a pitím alkoholu v práci.
před 5 hhodinami

Tim Cook opustí post generálního ředitele společnosti Apple

Tim Cook po patnácti letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple. Od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. V tiskovém prohlášení to v pondělí oznámila společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse.
před 5 hhodinami

Konec bojů, nebo jen pauza? Libanonci se vracejí domů s obavami z další eskalace

Desetidenní příměří z velké části zastavilo válku mezi Izraelem a teroristickým Hizballáhem podporovaným Íránem, která se vyvinula z konfliktu mezi Spojenými státy a Teheránem. Libanonci, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů, se vracejí, aby zkontrolovali škody, které ostřelování na jejich domech způsobilo. Odklízejí trosky, pátrají po obětech a pohřbívají mrtvé. Současně si však kladou otázku – co když se válka za deset dní vrátí?
před 7 hhodinami

Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala nakrátko osvobodit

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a zhruba dvě hodiny plula zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete. Kolem poledne ale znova uvázl na mělčině, již počtvrté. Hladina vody navíc opět klesá.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Svět se změnil, prohlásil Tusk. S Macronem chce spolupráci na jaderném odstrašování

Francie a Polsko si plánují vyměňovat informace a pořádat společná cvičení v programu pokročilého jaderného odstrašování, uvedl po jednání s polským premiérem Donaldem Tuskem v Gdaňsku francouzský prezident Emmanuel Macron. Současně vyzval Spojené státy a Írán k uklidnění napjaté situace v Hormuzském průlivu, kterou označil za chybu obou znesvářených stran.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
