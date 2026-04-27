Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel


Zdroj: ČTK

Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo v Severoatlantické alianci, ani vojenské kapacity, které slíbilo pro společnou obranu zajistit. Pokud by to dělali všichni členové NATO, bude kolektivní obrana nefunkční, řekl v pondělí na konferenci televize CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Podle něj je přitom dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu.

Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) nesplní letos závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Pavel upozornil na to, že slíbené obranné kapacity pro NATO plní Česko zhruba z padesáti procent.

Pavel varoval před tím, že svět je nyní nejblíž otevřenému vojenskému konfliktu od konce druhé světové války. Nejlepší způsob, jak tomu zabránit, je podle něj dostatečná odstrašující síla. „Chceme dát najevo, že jakákoli agrese vůči nám se nevyplatí,“ řekl. Podle něj to ale vyžaduje nejen připravenou armádu, ale i silný stát, dostatečné finance a společnost, která je připravena se bránit.

Pavel chce vyjasnit uznání obranných výdajů

Prezident také podotkl, že by si Česko mělo s NATO vyjasnit, jaké výdaje Aliance uzná jako obranné. Podle něj za ně lze považovat investice do páteřních dopravních tahů, přes které by se mohly přesouvat vojenské jednotky. Vyjádřil ale pochybnosti o tom, že by Aliance uznala výdaje na stavbu nové vojenské nemocnice v Praze, jak v neděli naznačil Babiš.

„V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, kdybychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ řekl Pavel. Podle něj je třeba vést debatu o skutečných obranných schopnostech státu. „Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za deset let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí,“ řekl.

Prezident upozornil na to, že přinejmenším v posledním desetiletí byly výdaje na obranu u většiny evropských členů NATO nedostatečné. Aliance se dohodla na plánovaném zvýšení výdajů na pět procent HDP, z toho 3,5 procenta by mělo jít na přímé vojenské schopnosti a 1,5 procenta na infrastrukturu využitelnou i pro obranné účely. „Ale tím se snažíme dostat na úroveň, na které už jsme měli být,“ zdůraznil Pavel.

Podle něj bude potřeba vydávat na obranu víc nejméně deset let, aby se napravily nedostatky z minulosti. „Musíme se dostat na úroveň, kdy budeme moct říci, že jsme schopni efektivně bránit náš kontinent,“ řekl prezident. Podle něj musí být evropské země v NATO rovnocenným partnerem Spojených států, co se vojenských schopností týče.

Summit NATO v Turecku

O výdajích na obranu i plnění vojenských kompetencí bude jednat i letní summit NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nebude účast příjemná. Přesto zopakoval zájem na schůzce zemi zastupovat. Zdůraznil, že mandát pro summit určuje vláda a že s jejími názory není v rozporu. Členové kabinetu uváděli, že na summit pojede Babiš s dalšími ministry.

Pavel také zdůraznil, že zásadní bude i neformální část summitu. V ní se podle prezidenta bude debatovat o evropské i globální bezpečnosti. „Tam bude důležité být, protože se bude řešit, jakým směrem se bude bezpečnost ubírat, jak budeme reagovat,“ řekl.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
10:07Aktualizovánopřed 14 mminutami

Vláda zvýší od května maximální marži na pohonné hmoty z 2,50 na tři koruny

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) na síti X. Vláda zvýší od května maximální marži distributorů paliv o padesát haléřů na tři koruny za litr, řekla Schillerová. Upraví také systém výpočtu cenového stropu. Vláda jednala pod jejím vedením v pondělí.
05:09Aktualizovánopřed 37 mminutami

Topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, uvedli energetici

Letošní topná sezona byla mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s dlouhodobým průměrem posledních patnáct let pak o 3,2 procenta. Počasí přitom kopírovala i spotřeba domácností, podle energetiků ale byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, postupně ale klesá, uvedli v pondělí na tiskové konferenci zástupci energetických svazů. Teplárny budou pokračovat ve vytápění do května.
před 2 hhodinami

Česko není připraveno na efektivní výstavbu vysokorychlostních železnic, zjistil NKÚ

Česko zatím není připraveno na efektivní výstavbu sítě vysokorychlostních železničních spojení, kterou plánuje dokončit přibližně do roku 2050. Stát zatím nevytvořil věcné podmínky pro výstavbu sítě, neurčil zdroje financování, neukončil jednání se sousedními státy o jejich propojení ani neprokázal plně očekávané přínosy. Předpokládané úspory nákladů mohou být výrazně nižší nebo se vůbec nepotvrdí. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle ministerstva dopravy jsou ale závěry NKÚ překonané, protože projekt rychlých spojení je už aktualizovaný.
před 3 hhodinami

Přichází slunečný týden bez srážek

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali veřejnoprávní média či Turkovy výroky

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali financování veřejnoprávních médií, výroky vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy), zprovoznění ropovodu Družba a doživotní zákaz prodeje cigaret mladým Britům. Pozvání přijali hudebník a bývalý politik Michael Kocáb, matematik Karel Janeček, diplomat a bývalý ministr Karel Kühnl, komentátor Lidových novin Petr Kamberský a šéfredaktorka Bold News Alice Mikulášová. Diskusi moderovala Jana Fabianová.
před 5 hhodinami

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

V oběhu jsou zhruba dvě a půl miliardy kovových mincí českých korun. Za deset let jich podle centrální banky přibylo asi o třetinu. Z velké části je lidé hromadí doma. Míst, kde lze vyměnit mince za bankovky, je ale stále méně. Utratit vyšší obnos v mincích může být také problém.
před 6 hhodinami
Načítání...