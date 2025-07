Estonci otestovali HIMARS. Státy u Baltského moře koordinují obranu proti Rusku

před 30 m minutami | Zdroj: ERR , Atlantic Council , Kyiv Independent , ISW , Politico , The Guardian , Jamestown Foundation , VSquare , unn.ua

Je to přitom chování Ruska, na které země kolem Baltského moře reagují posilováním obrany a nakupováním nových zbraní včetně HIMARS.

„Rusko hodlá pevně hájit své legitimní zájmy v tomto regionu,“ řekl mluvčí Moskvy, která stále považuje nezávislé země v Pobaltí za sféru svého vlivu. „Skutečnost, že se mnoho zemí zapojuje do provokativních akcí, je zřejmou realitou,“ tvrdí Peskov.

Tallinn letos na jaře obdržel šest systémů HIMARS, které dokáží odpálit rakety s dosahem od patnácti do více než čtyř set kilometrů.

Na to, že se Rusko připravuje na možnou válku proti Severoatlantické alianci, upozorňují jak západní analytici , tak političtí činitelé . I ruští představitelé dávají najevo, že se na případný střet s NATO chystají a že právě Pobaltí a Polsko by jím utrpěly nejvíc.

Litva si objednala osm systémů, jejichž dodávky by měly začít také ještě letos. V květnu a v červnu hostila společná cvičení s americkými vojáky, jejichž náplní byl právě výcvik pro obsluhu HIMARS.

Lotyšsko podepsalo smlouvu na šest kusů s doručením do roku 2027. Kromě toho by měl Washington do stejného termínu dodat Rize ještě rakety dlouhého doletu ATACMS.

Regionální síť raketometů

Akvizice HIMARS pobaltskými zeměmi je součástí posilování obrany zemí kolem Baltského moře, které zahrnuje mimo jiné právě vytvoření společně koordinované souvislé regionální sítě systémů dlouhého doletu.

Jak popsala třeba analytička Atlantické rady Justina Budginaiteová-Froehlyová, součástí této iniciativy je rovněž rozsáhlý polský program Homar A, v jehož rámci by mělo být 486 odpalovacích systémů HIMARS nainstalováno na polské vozy Jelcz.

Zapojuje se i Finsko, které sice neplánuje nákup amerických raketometů, ale schválilo vylepšení svých systémů M270 tak, aby z nich bylo možné odpalovat stejnou munici, jakou disponují jeho regionální spojenci.