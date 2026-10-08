Bývalý princ Andrew uspěl, prohlídky v kauze Epstein byly nezákonné

Bývalý britský princ a bratr krále Karla III. Andrew Mountbatten-Windsor uspěl v soudním sporu o zrušení příkazů k domovním prohlídkám poté, co policie uznala jejich nezákonnost. Domovní prohlídky byly spojeny s jeho únorovým zadržením v kauze zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle londýnské policie vyšetřování pokračuje, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.
Tiskové agentury již v pondělí informovaly o tom, že někdejší princ se obrátil na soud, aby přezkoumal, zda policie při prohlídkách neporušila zákon.
Mountbatten-Windsor čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. Zadržen a vyslýchán byl v únoru poté, co vyšly najevo nové informace o jeho vazbách na Epsteina, který zemřel v roce 2019 ve vězení. Vyšetřovatelé také prohledali jeho současné i bývalé bydliště v hrabství Berkshire. Policie tak podle stanice BBC získala přístup k jeho počítači, dokumentům či fotografiím.
Vyšetřování pokračuje
Policie uvedla, že ve vyšetřování spojeném s Epsteinem bude nadále pokračovat. „Dohoda, která vedla ke zrušení příkazů k domovní prohlídce, se týká konkrétně rozhodnutí soudu ohledně právního základu těchto příkazů. Nejedná se tedy o posouzení našeho probíhajícího vyšetřování,“ uvedl mluvčí policie v Thames Valley.
„V současné době pokračuje soudní řízení, které má rozhodnout, jak bude naloženo s materiálem zabaveným během prohlídek a zda jej můžeme v souladu se zákonem zadržet na podporu našeho vyšetřování,“ píše se dále v policejním prohlášení.
Bratr současného britského monarchy v souvislosti s Epsteinovou kauzou vždy popíral jakékoli pochybení a tvrdil, že lituje jejich přátelství. Policie opakovaně vyzývala možné svědky, aby se přihlásili, pokud mají jakoukoli informaci související s případem. Úřady bývalého prince vyšetřují kvůli podezření ze zneužití úřední moci, které podle médií zahrnuje vedle finančních také sexuální trestné činy.
Mountbatten-Windsor byl vyloučen z královské rodiny a zbaven svých titulů. Britská vláda letos podle médií začala pracovat na zákonu, který by mladšího bratra krále Karla III. vyškrtl ze seznamu následníků trůnu.