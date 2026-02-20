Policie dál prohledává dům bývalého prince Andrewa

Policie v pátek pokračuje v prohlídce bývalého domu Andrewa Mountbattena-Windsora. Děje se tak den poté, co byl bývalý princ a bratr krále Karla III. zadržen na téměř jedenáct hodin kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informovaly o tom agentura AP a stanice BBC.
Bývalý princ Andrew se v pátek vrátil do svého nového domu na panství Sandringham, soukromém sídle krále Karla III., které se nachází asi 185 kilometrů severně od Londýna. Tam již policie prohlídku ukončila, ale stále pokračuje v prohlídce Mountbattenova-Windsorova domu Royal Lodge na zámku Windsor.
Policie ve čtvrtek také prohledala nemovitosti v hrabství Berkshire. Podle BBC domovní prohlídky znamenají, že policie bude mít přístup k Mountbattenově-Windsorově počítači, dokumentům či fotografiím.
Mountbatten-Windsor čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. Mountbatten-Windsor vždy v případu s Epsteinem odmítal veškerá obvinění.
Epsteinova kauza na britskou královskou rodinu tvrdě dolehla. Král ve čtvrtek uvedl, že zprávu o zadržení přijal s hlubokým znepokojením, ale spoléhá na spravedlnost britského práva.
Mountbatten-Windsor, který byl vyfotografován, jak se ve čtvrtek večer po propuštění z policejní stanice poblíž Sandringhamu shrbeně opírá o zadní sedadlo svého vozu, zůstává předmětem vyšetřování. To podle AP znamená, že nebyl policií ani obviněn, ani osvobozen.
Už loni Karel III. svému bratrovi, který se stáhl z veřejného života, odebral titul princ a další privilegia. Mountbatten-Windsor se následně přestěhoval do svého sídla v Sandringhamu v Norfolku.