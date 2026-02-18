Policie zintenzivňuje vyšetřování exprince Andrewa v souvislosti s Epsteinem

Nahrávám video
Britská policie vyhodnocuje informace o soukromých letech ze Stanstedu u Londýna v souvislosti s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Současně zintenzivnila svá šetření ohledně někdejšího prince Andrewa. Úřady se zabývají podezřením ohledně pochybení z dob, kdy byl králův mladší bratr obchodním vyslancem. Podle Andrewovy komunikace s Epsteinem třeba souhlasil s tím, že pomůže Pekingu s nákupem ropy ze Spojených arabských emirátů, či z ní vyplývá, že o svých cestách Epsteina podrobně informoval a nechával ho, aby mu během nich domlouval schůzky. V té době se měl taky podílet na sexuálním vykořisťování. Sám Andrew jakoukoli vinu dlouhodobě odmítal.