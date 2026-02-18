Policie zintenzivňuje vyšetřování exprince Andrewa v souvislosti s Epsteinem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Andrew v kauze Epstein
Zdroj: ČT24

Britská policie vyhodnocuje informace o soukromých letech ze Stanstedu u Londýna v souvislosti s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Současně zintenzivnila svá šetření ohledně někdejšího prince Andrewa. Úřady se zabývají podezřením ohledně pochybení z dob, kdy byl králův mladší bratr obchodním vyslancem. Podle Andrewovy komunikace s Epsteinem třeba souhlasil s tím, že pomůže Pekingu s nákupem ropy ze Spojených arabských emirátů, či z ní vyplývá, že o svých cestách Epsteina podrobně informoval a nechával ho, aby mu během nich domlouval schůzky. V té době se měl taky podílet na sexuálním vykořisťování. Sám Andrew jakoukoli vinu dlouhodobě odmítal.

Výběr redakce

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

03:12Aktualizovánopřed 29 mminutami
EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

04:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

16:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

před 5 hhodinami
USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

před 6 hhodinami
Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

před 11 hhodinami
Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Kalifornii zemřelo po pádu laviny osm lyžařů

Po úterním pádu laviny v severní Kalifornii nedaleko jezera Tahoe zemřelo osm lyžařů, po jednom se stále pátrá, uvedla ve středu večer SEČ podle agentur AP a Reuters místní šerifka. Šest dalších lidí bylo nalezeno živých, napsala dříve ve středu agentura DPA s odvoláním na tamní úřady. Původní informace hovořily celkem o šestnácti lyžařích, z nichž bylo devět po pádu laviny nezvěstných. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.
04:51Aktualizovánopřed 5 mminutami

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA, Ukrajina a Rusko se v Ženevě dohodly, že monitorování dodržování budoucího příměří bude probíhat za účasti Spojených států, uvedl dle Ukrajinské pravdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jednání podle něj byla složitá, postoje stran se nadále odlišují. Poukázal na to, že všechny strany se dohodly na budoucím pokračování rozhovorů. Zelenskyj předtím uvedl, že na něj jeho americký protějšek Donald Trump vyvíjí nepřiměřený tlak.
03:12Aktualizovánopřed 29 mminutami

Část evropských zemí pokutuje za kamery v autě, problémem mohou být i aplikace

Palubní kamery v autech jsou v tuzemsku běžná věc, která může pomoci třeba při vyšetřování nehod a dalších incidentů. V zahraničí však řidičům hrozí za kameru a pořizování záznamu vysoké pokuty. Zejména Německo a Rakousko přistupují k jejich používaní přísně. Motoristé mohou zaplatit v přepočtu několik desítek tisíc korun i za používání některých funkcí navigace.
před 47 mminutami

Policie zintenzivňuje vyšetřování exprince Andrewa v souvislosti s Epsteinem

Britská policie vyhodnocuje informace o soukromých letech ze Stanstedu u Londýna v souvislosti s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Současně zintenzivnila svá šetření ohledně někdejšího prince Andrewa. Úřady se zabývají podezřením ohledně pochybení z dob, kdy byl králův mladší bratr obchodním vyslancem. Podle Andrewovy komunikace s Epsteinem třeba souhlasil s tím, že pomůže Pekingu s nákupem ropy ze Spojených arabských emirátů, či z ní vyplývá, že o svých cestách Epsteina podrobně informoval a nechával ho, aby mu během nich domlouval schůzky. V té době se měl taky podílet na sexuálním vykořisťování. Sám Andrew jakoukoli vinu dlouhodobě odmítal.
před 1 hhodinou

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

Slovenská rafinerie Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu a veškeré její produkty budou nyní určeny pro domácí trh, uvedl podle slovenských médií premiér Robert Fico (Smer). Opatření je reakcí na přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba. Zastavení dodávek nafty na Ukrajinu oznámilo rovněž Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó podle agentury PAP uvedl, že země dodávky obnoví teprve tehdy, až Ukrajina obnoví tranzit ropovodem Družba.
11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Americké úřady otočily, mRNA vakcínu proti chřipce začnou schvalovat

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) změnil svůj postoj a oznámil společnosti Moderna, že nakonec přece jen přezkoumá její žádost o registraci nové vakcíny proti chřipce, oznámila společnost. Úřad přitom ještě minulý týden tvrdil, že žádost zamítl a vůbec se jí nebude zabývat.
před 4 hhodinami

Rubio tajně jedná s vnukem kubánského exvůdce Raúla Castra, tvrdí Axios

Americký ministr zahraničí Marco Rubio vede tajná jednání s vnukem bývalého kubánského vůdce Raúla Castra, a to v době, kdy Spojené státy vyvíjejí na režim v Havaně v poslední době nebývalý tlak. S odvoláním na tři nejmenované zdroje to ve středu napsal server Axios. Rozhovory ministra Rubia a Raúla Guillerma Rodrígueze Castra se konají mimo oficiální struktury kubánské vlády a dle Axiosu svědčí o tom, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vnímá 94letého revolucionáře Raúla Castra jako toho, kdo na Kubě rozhoduje.
před 4 hhodinami

Ukrajinští funkcionáři budou kvůli účasti Ruska bojkotovat paralympiádu

Ukrajinští politici a další představitelé budou bojkotovat březnové paralympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Oznámil to ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj v reakci na to, že na Hrách budou pod svými státními vlajkami soutěžit sportovci z Ruska a Běloruska. Ukrajinští sportovci se paralympiády zúčastní.
před 6 hhodinami
Načítání...